Вдарити по ТРЦ у Харкові збиралися ЗС РФ у неділю – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону заявив, що відносний спокій, який встановився у Харкові, — дуже хиткий.

“Трохи спокійніше у Харкові. Таких потужних обстрілів, які були у червні, у травні, немає. Але це дуже відносно. Хочу сказати таку статистику. Якщо в червні було в нас 22 обстріли, то в травні було 76 обстрілів. І цей спокій, який є, він дуже-дуже хиткий. У неділю ми мали таку інформацію, що будуть обстріли по місту Харкову, по торговельному центру, по інших об’єктах. Тому вони були зачинені. Там чергували наші поліцейські, патрулювали ці торговельні центри. Попри те, що є відносний спокій, але напруга відчувається“, – сказав Терехов.

Нагадаємо, раніше мер повідомляв, що зміни в системі оповіщення населення в Харкові запровадять за два-три місяці.