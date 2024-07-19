Зміни в системі оповіщення населення в Харкові запровадять за 2-3 місяці – мер
Фото: Харківська міськрада
Диференційована система оповіщення жителів про загрози з боку РФ буде впроваджена в Харкові за кілька місяців, повідомив мер Харкова Ігор Терехов 19 липня.
«Ми вже багато зробили в цьому напрямку. Програмне забезпечення, домовленості з усіма відповідними службами – все це є. Як тільки отримаємо фінансування, одразу перейдемо до реалізації цього проєкту. На це потрібно два-три місяці», – зазначив мер.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дифференциация, міськрада, оповещение, терехов, тревога, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 15:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Диференційована система оповіщення жителів про загрози з боку РФ буде впроваджена в Харкові за кілька місяців, повідомив мер Харкова Ігор Терехов 19 липня.".