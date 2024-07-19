Live
  • Пт 19.07.2024
  • Харків  +34°С
  • USD 41.42
  • EUR 45.26

Зміни в системі оповіщення населення в Харкові запровадять за 2-3 місяці – мер

Суспільство 15:43   19.07.2024
Вікторія Яковенко
Зміни в системі оповіщення населення в Харкові запровадять за 2-3 місяці – мер Фото: Харківська міськрада

Диференційована система оповіщення жителів про загрози з боку РФ буде впроваджена в Харкові за кілька місяців, повідомив мер Харкова Ігор Терехов 19 липня.

«Ми вже багато зробили в цьому напрямку. Програмне забезпечення, домовленості з усіма відповідними службами – все це є. Як тільки отримаємо фінансування, одразу перейдемо до реалізації цього проєкту. На це потрібно два-три місяці», – зазначив мер.

Читайте також: “Щоб McDonald’s прийшов” у Харків – Терехов про скорочення кількості тривог

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 19 липня: удари по Чугуєву та Куп’янську, новий графік
Головні новини Харкова 19 липня: удари по Чугуєву та Куп’янську, новий графік
19.07.2024, 15:26
Зміни в системі оповіщення населення в Харкові запровадять за 2-3 місяці – мер
Зміни в системі оповіщення населення в Харкові запровадять за 2-3 місяці – мер
19.07.2024, 15:43
Десятки бойових зіткнень за добу – Генштаб про ситуацію на Харківщині
Десятки бойових зіткнень за добу – Генштаб про ситуацію на Харківщині
19.07.2024, 08:32
Світла не буде по 6 годин: новий графік відключень в Харкові й області
Світла не буде по 6 годин: новий графік відключень в Харкові й області
19.07.2024, 15:23
Понад 1,5 тисячі абонентів залишились без світла через удар по Чугуєву
Понад 1,5 тисячі абонентів залишились без світла через удар по Чугуєву
19.07.2024, 14:16
Перевищив швидкість: водій у Харкові, ймовірно, їхав під наркотиками
Перевищив швидкість: водій у Харкові, ймовірно, їхав під наркотиками
19.07.2024, 14:46

Новини за темою:


Ви читали новину: «Зміни в системі оповіщення населення в Харкові запровадять за 2-3 місяці – мер»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 15:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Диференційована система оповіщення жителів про загрози з боку РФ буде впроваджена в Харкові за кілька місяців, повідомив мер Харкова Ігор Терехов 19 липня.".