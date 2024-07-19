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Изменения в системе оповещения населения в Харькове введут за 2-3 месяца – мэр

Общество 15:43   19.07.2024
Виктория Яковенко
Изменения в системе оповещения населения в Харькове введут за 2-3 месяца – мэр Фото: Харьковский горсовет

Дифференцированная система оповещения жителей об угрозах со стороны РФ будет внедрена в Харькове через несколько месяцев, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов 19 июля.

«Мы уже многое сделали в этом направлении. Программное обеспечение, договоренности со всеми соответствующими службами – все это есть. Как только получим финансирование, сразу перейдем к реализации этого проекта. На это нужно два-три месяца», – отметил мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 15:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дифференцированная система оповещения жителей об угрозах со стороны РФ будет внедрена в Харькове через несколько месяцев, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов 19 июля.".