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«Чтобы McDonald’s пришел» в Харьков — Терехов о сокращении количества тревог

Общество 13:38   22.02.2024
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
«Чтобы McDonald’s пришел» в Харьков — Терехов о сокращении количества тревог

В Харькове строят ситуационный центр. Там будут системы видеонаблюдения, оповещения населения о воздушной тревоге и реагирования на «прилеты».

Строительство центра анонсировал директор новосозданного департамента чрезвычайных ситуаций ХГС Богдан Гладких, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Наш проект о безопасности города, о своевременном выявлении, реагировании, предупреждении жителей города о чрезвычайных ситуациях, об угрозах. Сейчас в городе внедряется местная автоматизированная система оповещения населения, которая позволит децентрализовано оповещать место возникновения угрозы с помощью современных технологий. В этих целях сегодня город и строит ситуационный центр. После завершения ремонта и оснащения ситуационного центра будет внедрена система МАСО. Эта система позволит оповещать население о тревоге. Поскольку старая система оповещения, она, во-первых, действует по всей Харьковской области, она включает в себя и город Харьков, и по нашей статистике сегодня около 80% всех тревог не связаны с непосредственной угрозой Харькову», — сказал Гладких.

Мэр города Игорь Терехов отмечает, что ситуационный центр планируют построить к лету. Однако дифференциация воздушных тревог будет внедрена позже.

«Что касается воздушных тревог, мы разрабатываем программное обеспечение с IT кластером. Я благодарен за это. Это более длительный процесс. Но мы будем быстро пробиваться. Я прекрасно понимаю, что для харьковчан это очень важно. Чтобы бизнес открывался, чтобы торговые центры работали совсем по-другому. Чтобы тот же McDonald’s пришел», – отметил мэр.

Кроме того, на базе ситуационного центра, добавил Гладких, планируют создать городскую систему видеонаблюдения.

«Есть очень много ситуаций, когда в городе у нас происходит «прилет» и мы очень долго ищем места, поскольку либо нет заявителей, либо это происходит уже в темное время суток, и уходит очень значительное время на выявление именно места чрезвычайной ситуации. Ну и отдельно внимание хотим уделить координации экстренных и коммунальных служб города, поскольку их быстрое и слаженное взаимодействие является залогом совместных спасательных операций», — отметил Гладких.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 13:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове строят ситуационный центр. Там будут системы видеонаблюдения, оповещения населения о воздушной тревоге и реагирования на «прилеты».".