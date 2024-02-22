«Чтобы McDonald’s пришел» в Харьков — Терехов о сокращении количества тревог
В Харькове строят ситуационный центр. Там будут системы видеонаблюдения, оповещения населения о воздушной тревоге и реагирования на «прилеты».
Строительство центра анонсировал директор новосозданного департамента чрезвычайных ситуаций ХГС Богдан Гладких, передает корреспондент МГ «Объектив».
«Наш проект о безопасности города, о своевременном выявлении, реагировании, предупреждении жителей города о чрезвычайных ситуациях, об угрозах. Сейчас в городе внедряется местная автоматизированная система оповещения населения, которая позволит децентрализовано оповещать место возникновения угрозы с помощью современных технологий. В этих целях сегодня город и строит ситуационный центр. После завершения ремонта и оснащения ситуационного центра будет внедрена система МАСО. Эта система позволит оповещать население о тревоге. Поскольку старая система оповещения, она, во-первых, действует по всей Харьковской области, она включает в себя и город Харьков, и по нашей статистике сегодня около 80% всех тревог не связаны с непосредственной угрозой Харькову», — сказал Гладких.
Мэр города Игорь Терехов отмечает, что ситуационный центр планируют построить к лету. Однако дифференциация воздушных тревог будет внедрена позже.
«Что касается воздушных тревог, мы разрабатываем программное обеспечение с IT кластером. Я благодарен за это. Это более длительный процесс. Но мы будем быстро пробиваться. Я прекрасно понимаю, что для харьковчан это очень важно. Чтобы бизнес открывался, чтобы торговые центры работали совсем по-другому. Чтобы тот же McDonald’s пришел», – отметил мэр.
Кроме того, на базе ситуационного центра, добавил Гладких, планируют создать городскую систему видеонаблюдения.
«Есть очень много ситуаций, когда в городе у нас происходит «прилет» и мы очень долго ищем места, поскольку либо нет заявителей, либо это происходит уже в темное время суток, и уходит очень значительное время на выявление именно места чрезвычайной ситуации. Ну и отдельно внимание хотим уделить координации экстренных и коммунальных служб города, поскольку их быстрое и слаженное взаимодействие является залогом совместных спасательных операций», — отметил Гладких.
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 13:38;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове строят ситуационный центр. Там будут системы видеонаблюдения, оповещения населения о воздушной тревоге и реагирования на «прилеты».".