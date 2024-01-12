«Работаем над тем, что воздушные тревоги были более точными» — Синегубов

В Харьковской области работают над тем, чтобы сигнал воздушной тревоги был более точным и включался при соответствующей угрозе.

«Над этим работает сейчас Министерство обороны, Генштаб, для того чтобы не включать, условно говоря, всю территорию Харьковской области, все наше государство, например, на час, на два, если что-то там взлетело, Миг, или что-то другое. Однако объективных данных о пуске ракет нет, а времени будет все же достаточно, чтобы опять же среагировать и предоставить людям время, чтобы пойти в укрытия», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов во время брифинга 12 января.

По его мнению, такое решение позволит бизнесу меньше прерывать работу на время тревог.

«Работаем над тем, чтобы воздушные тревоги были более, скажем простым языком, точными и соответствовали тем реальным угрозам, которые, к сожалению, будут для жителей Харьковской области. Это позволит, в том числе, восстановить ряд бизнесов, имеющих, скажем так, иностранного собственника. Потому что для них так достаточно тяжело работать. Им не выгодно это», – отметил Синегубов.