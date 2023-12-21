Харькову нужна дифференциация воздушных тревог — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что город не может постоянно находиться в «красной» зоне и останавливать работу из-за каждой тревоги.
«Для нас очень важно, чтобы была дифференциация воздушных тревог. Потому что когда это воздушная тревога, есть определенные меры безопасности, которые мы должны выполнять. Мы не можем постоянно находиться в «красной» зоне. Для нас очень важно, чтобы работали объекты и общепита, и наши промышленные объекты, и наши магазины, супермаркеты, торговые центры. И для нас очень важно, чтобы была дифференциация этих воздушных тревог», — сказал Терехов.
На данный момент тревоги в Харькове звучат каждый раз, когда возникает угроза региону. Учитывая активные боевые действия в Купянском районе, тревоги из-за активности вражеской тактической авиации там регулярно звучат и в областном центре.
Читайте также: Новая система оповещения в Харькове будет оперативней: мэр сообщил подробности
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: воздушная тревога, новости Харькова, оповещение, терехов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харькову нужна дифференциация воздушных тревог — Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 09:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что город не может постоянно находиться в «красной» зоне и останавливать работу из-за каждой тревоги".