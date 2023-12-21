Live
  • Чт 21.12.2023
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 37.55
  • EUR 41.07

Харькову нужна дифференциация воздушных тревог — Терехов

Общество 09:50   21.12.2023
Оксана Горун
Харькову нужна дифференциация воздушных тревог — Терехов Фото: ХОВА

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что город не может постоянно находиться в «красной» зоне и останавливать работу из-за каждой тревоги.

«Для нас очень важно, чтобы была дифференциация воздушных тревог. Потому что когда это воздушная тревога, есть определенные меры безопасности, которые мы должны выполнять. Мы не можем постоянно находиться в «красной» зоне. Для нас очень важно, чтобы работали объекты и общепита, и наши промышленные объекты, и наши магазины, супермаркеты, торговые центры. И для нас очень важно, чтобы была дифференциация этих воздушных тревог», — сказал Терехов.

На данный момент тревоги в Харькове звучат каждый раз, когда возникает угроза региону. Учитывая активные боевые действия в Купянском районе, тревоги из-за активности вражеской тактической авиации там регулярно звучат и в областном центре.

Читайте также: Новая система оповещения в Харькове будет оперативней: мэр сообщил подробности

Автор: Оксана Горун
Популярно
На Харьковщине строят новый мост через реку на трассе международного значения
На Харьковщине строят новый мост через реку на трассе международного значения
21.12.2023, 09:06
Планы РФ захватить Харьков до 2026 года: Терехов сообщил, паникует ли
Планы РФ захватить Харьков до 2026 года: Терехов сообщил, паникует ли
19.12.2023, 13:10
Харькову нужна дифференциация воздушных тревог — Терехов
Харькову нужна дифференциация воздушных тревог — Терехов
21.12.2023, 09:50
Терехов рассказал о ситуации с транспортом в Харькове после удара по депо
Терехов рассказал о ситуации с транспортом в Харькове после удара по депо
21.12.2023, 09:39
Новые позиции россиян на Харьковщине: в ISW оценили заявления «военкоров»
Новые позиции россиян на Харьковщине: в ISW оценили заявления «военкоров»
21.12.2023, 07:50
Главные новости Харькова 21.12: центр сопротивления и дифференциация тревог
Главные новости Харькова 21.12: центр сопротивления и дифференциация тревог
21.12.2023, 10:06

Новости по теме:

22:35
Главные новости Харькова 15.12: удар С-300, 62 населенных пункта без света
13:29
Может не звучать сирена на Харьковщине из-за сбоев в системе оповещения — ХОВА
23:00
Главные новости Харькова 6.12: уволился зам Терехова Водовозов, 6 атак на ВСУ
22:40
Главные новости Харькова 1.12: Терехов и 10 млн горячих обедов для харьковчан
08:08
Дети в школах должны учиться офлайн: в МОН высказались о Харькове

Вы читали новость: «Харькову нужна дифференциация воздушных тревог — Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 09:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что город не может постоянно находиться в «красной» зоне и останавливать работу из-за каждой тревоги".