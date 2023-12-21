Харькову нужна дифференциация воздушных тревог — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что город не может постоянно находиться в «красной» зоне и останавливать работу из-за каждой тревоги.

«Для нас очень важно, чтобы была дифференциация воздушных тревог. Потому что когда это воздушная тревога, есть определенные меры безопасности, которые мы должны выполнять. Мы не можем постоянно находиться в «красной» зоне. Для нас очень важно, чтобы работали объекты и общепита, и наши промышленные объекты, и наши магазины, супермаркеты, торговые центры. И для нас очень важно, чтобы была дифференциация этих воздушных тревог», — сказал Терехов.

На данный момент тревоги в Харькове звучат каждый раз, когда возникает угроза региону. Учитывая активные боевые действия в Купянском районе, тревоги из-за активности вражеской тактической авиации там регулярно звучат и в областном центре.