Новая система оповещения в Харькове будет оперативней: мэр сообщил подробности
В Харькове в 2024 году будут создавать новую систему оповещения о воздушных тревогах. Средства на это предусмотрели в городском бюджете, который приняли на сессии вчера, 22 ноября, рассказал в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.
«В связи со вступающим в силу законом нам нужно за 2024 год провести работу и сделать собственную систему оповещения о воздушных тревогам. И мы это делаем. Мы должны применять современные технологии, соответствующее проектное решение уже у нас есть. Поэтому мы выделили средства на это и будем проводить в течение года такую работу, чтобы харьковчане были в безопасных условиях», — сказал Терехов.
Отвечая на вопрос, чем принципиально новая система будет отличаться от той, которая существует сейчас, мэр Харькова сказал: «Она быстрее реагирует на все возможные вызовы. Будет установлена по всем районам города Харькова и будут все жители Харькова иметь возможность слушать эту воздушную тревогу и соответственно реагировать. И это меры безопасности, которые мы будем предпринимать для того, чтобы сохранить жизнь наших харьковчан».
Игорь Терехов также прокомментировал ключевые приоритеты бюджета Харькова — 2024, который вчера приняли на сессии депутаты.
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«Прежде всего, приоритетным проектом является восстановление жилья. Вы знаете, что очень много харьковчан сегодня без крова. 150 тысяч жителей Харькова сегодня без крова. И главная задача местных властей, всех нас: отстроить жилье, возвращать людей, харьковчан в наш город. Мы провели сессию горсовета, где приняли бюджет Харькова на 2024 год. Там очень много статей и расходов, которые мы будем давать на восстановление города, бесплатный проезд в транспорте, бесплатное питание для людей. Такой социальный проект. Очень важно, что депутаты поддержали этот проект бюджета, и он будет воплощен», — сказал мэр Харькова.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бюджет, воздушная тревога, оповещение, сессия, терехов;
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 09:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в 2024 году будут создавать новую систему оповещения о воздушных тревогах. Средства на это предусмотрели в городском бюджете, который приняли на сессии вчера, 22 ноября, рассказал в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов".