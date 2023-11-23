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Новая система оповещения в Харькове будет оперативней: мэр сообщил подробности

Общество 09:28   23.11.2023
Оксана Горун
Новая система оповещения в Харькове будет оперативней: мэр сообщил подробности Фото: скриншот

В Харькове в 2024 году будут создавать новую систему оповещения о воздушных тревогах. Средства на это предусмотрели в городском бюджете, который приняли на сессии вчера, 22 ноября, рассказал в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

«В связи со вступающим в силу законом нам нужно за 2024 год провести работу и сделать собственную систему оповещения о воздушных тревогам. И мы это делаем. Мы должны применять современные технологии, соответствующее проектное решение уже у нас есть. Поэтому мы выделили средства на это и будем проводить в течение года такую работу, чтобы харьковчане были в безопасных условиях», — сказал Терехов.

Отвечая на вопрос, чем принципиально новая система будет отличаться от той, которая существует сейчас, мэр Харькова сказал: «Она быстрее реагирует на все возможные вызовы. Будет установлена по всем районам города Харькова и будут все жители Харькова иметь возможность слушать эту воздушную тревогу и соответственно реагировать. И это меры безопасности, которые мы будем предпринимать для того, чтобы сохранить жизнь наших харьковчан».

Игорь Терехов также прокомментировал ключевые приоритеты бюджета Харькова — 2024, который вчера приняли на сессии депутаты.

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«Прежде всего, приоритетным проектом является восстановление жилья. Вы знаете, что очень много харьковчан сегодня без крова. 150 тысяч жителей Харькова сегодня без крова. И главная задача местных властей, всех нас: отстроить жилье, возвращать людей, харьковчан в наш город. Мы провели сессию горсовета, где приняли бюджет Харькова на 2024 год. Там очень много статей и расходов, которые мы будем давать на восстановление города, бесплатный проезд в транспорте, бесплатное питание для людей. Такой социальный проект. Очень важно, что депутаты поддержали этот проект бюджета, и он будет воплощен», — сказал мэр Харькова.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 09:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в 2024 году будут создавать новую систему оповещения о воздушных тревогах. Средства на это предусмотрели в городском бюджете, который приняли на сессии вчера, 22 ноября, рассказал в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов".