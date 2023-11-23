Мы продолжим переименовывать улицы в Харькове. Есть перечень — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона 23 ноября сообщил, что в городе уже переименовали порядка 100 топонимов, которые были «одиозными» или связанными с РФ. Но эта работа еще не завершена.

«Мы будем продолжать переименование улиц, скверов – топонимов, которые в соответствии с законом Украины мы должны сделать. Вчера на сессии городского совета единогласно поддержали переименование 26 топонимов. Кроме того, за этот год мы переименовали в целом 100 топонимов, названий, которые имели русские корни, одиозные названия. И сегодня у этих улиц названия украинские, они носят имена наших героев — к сожалению, погибших героев. И хочу сказать, что будем продолжать такую работу. У нас есть еще определенный перечень улиц, скверов, которые нам нужно будет переименовывать», — сказал Терехов.

Напомним, 22 ноября в ходе сессии Харьковского горсовета переименовали 26 улиц в Харькове, в том числе проспект Героев Сталинграда, ул. Борисоглебскую, Александра Невского и другие.