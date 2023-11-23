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Ми продовжимо перейменовувати вулиці в Харкові. Є перелік – Терехов

Політика 09:15   23.11.2023
Оксана Горун
Ми продовжимо перейменовувати вулиці в Харкові. Є перелік – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону 23 листопада повідомив, що в місті вже перейменували близько 100 топонімів, які були “одіозними” або пов’язаними з РФ. Але цю роботу ще не завершено.

“Ми будемо продовжувати перейменування вулиць, скверів – топонімів, які відповідно до закону України ми повинні зробити. Дійсно, вчора на сесії міської ради одноголосно було підтримано перейменування 26 топонімів. Крім цього, за цей рік ми перейменували взагалі 100 топонімів, назв, які мали російські коріння, одіозні назви. І сьогодні ці вулиці мають назви українські, мають імена наших героїв – на жаль, загиблих героїв. І хочу сказати, що будемо продовжувати таку роботу. У нас є ще певний перелік вулиць, скверів, які нам потрібно буде ще перейменовувати“, – сказав Терехов.

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Нагадаємо, 22 листопада в ході сесії Харківської міськради перейменували 26 вулиць у Харкові, зокрема проспект Героїв Сталінграда, вул. Борисоглібську, Олександра Невського та інші.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 09:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону 23 листопада повідомив, що в місті вже перейменували близько 100 топонімів, які були “одіозними” або пов’язаними з РФ. Але цю роботу ще не завершено".