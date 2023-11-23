Ми продовжимо перейменовувати вулиці в Харкові. Є перелік – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону 23 листопада повідомив, що в місті вже перейменували близько 100 топонімів, які були “одіозними” або пов’язаними з РФ. Але цю роботу ще не завершено.
“Ми будемо продовжувати перейменування вулиць, скверів – топонімів, які відповідно до закону України ми повинні зробити. Дійсно, вчора на сесії міської ради одноголосно було підтримано перейменування 26 топонімів. Крім цього, за цей рік ми перейменували взагалі 100 топонімів, назв, які мали російські коріння, одіозні назви. І сьогодні ці вулиці мають назви українські, мають імена наших героїв – на жаль, загиблих героїв. І хочу сказати, що будемо продовжувати таку роботу. У нас є ще певний перелік вулиць, скверів, які нам потрібно буде ще перейменовувати“, – сказав Терехов.
Читайте також: Терехов повідомив, що в Харкові прикрасять ще більше станцій метро до Нового року
Нагадаємо, 22 листопада в ході сесії Харківської міськради перейменували 26 вулиць у Харкові, зокрема проспект Героїв Сталінграда, вул. Борисоглібську, Олександра Невського та інші.
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Харків; Теги: переименование, сессия, терехов, топонимы, улицы;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ми продовжимо перейменовувати вулиці в Харкові. Є перелік – Терехов»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 09:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону 23 листопада повідомив, що в місті вже перейменували близько 100 топонімів, які були “одіозними” або пов’язаними з РФ. Але цю роботу ще не завершено".