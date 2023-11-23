Нова система оповіщення в Харкові буде оперативнішою: мер повідомив подробиці

В Харкові у 2024 році створюватимуть нову систему оповіщення про повітряні тривоги. Кошти на це передбачили у міському бюджеті, який ухвалили на сесії вчора, 22 листопада, розповів в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

“У зв’язку з законом, який набирає чинності, нам потрібно за 2024 рік провести роботу та зробити власну систему оповіщення про повітряні тривоги. І ми це робимо. Ми повинні застосовувати сучасні технології, відповідне проєктне рішення вже у нас є. Тому ми виділили кошти на це й проводитимемо протягом року таку роботу, щоб харків’яни були в безпечних умовах”, – сказав Терехов.

Відповідаючи на запитання, чим принципово нова система відрізнятиметься від тієї, яка існує зараз, мер Харкова сказав: “Вона швидше реагує на всі можливі виклики. Буде встановлена ​​по всіх районах міста Харкова, й усі жителі Харкова будуть мати можливість слухати цю повітряну тривогу та відповідно реагувати. І це заходи безпеки, які ми вживатимемо для того, щоб зберегти життя наших харків’ян”.

Ігор Терехов також прокоментував ключові пріоритети бюджету Харкова – 2024, який учора ухвалили на сесії депутати.

“Перш за все, пріоритетним проєктом є відновлення і відбудова житла. Ви знаєте, що дуже багато харків’ян сьогодні без даху над головою. 150 тисяч мешканців міста Харкова сьогодні без даху над головою. І головне завдання місцевої влади, всіх нас: відбудувати житло, повертати людей, харків’ян у наше місто. Ми вчора провели сесію міськради, де прийняли бюджет Харкова на 2024 рік. Там дуже багато статей і витрат, які ми будемо давати на відбудову міста, на безплатний проїзд у місті, на безплатне годування людей. Тому такий соціальний проєкт. І дуже важливо, що депутати підтримали цей проєкт бюджету, й він буде втілений“, – сказав мер Харкова.