Харкову потрібна диференціація повітряних тривог – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону заявив, що місто не може постійно перебувати в “червоній” зоні та зупиняти роботу через кожну тривогу.

“Для нас дуже важливо, щоб була диференціація повітряних тривог. Тому що коли це повітряна тривога, є певні заходи безпеки, які ми повинні виконувати. Ми не можемо постійно перебувати в “червоній” зоні. Для нас дуже важливо, щоб працювали об’єкти й громадського харчування, і наші промислові об’єкти, і наші магазини, супермаркети, торговельні центри. І для нас дуже важливо, щоб була диференціація цих повітряних тривог“, — сказав Терехов.

Наразі тривоги у Харкові звучать щоразу, коли виникає загроза регіону. З огляду на активні бойові дії в Куп’янському районі тривоги через активність ворожої тактичної авіації там регулярно звучать і в обласному центрі.