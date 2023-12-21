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Харкову потрібна диференціація повітряних тривог – Терехов

Суспільство 09:50   21.12.2023
Оксана Горун
Харкову потрібна диференціація повітряних тривог – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону заявив, що місто не може постійно перебувати в “червоній” зоні та зупиняти роботу через кожну тривогу.

“Для нас дуже важливо, щоб була диференціація повітряних тривог. Тому що коли це повітряна тривога, є певні заходи безпеки, які ми повинні виконувати. Ми не можемо постійно перебувати в “червоній” зоні. Для нас дуже важливо, щоб працювали об’єкти й громадського харчування, і наші промислові об’єкти, і наші магазини, супермаркети, торговельні центри. І для нас дуже важливо, щоб була диференціація цих повітряних тривог“, — сказав Терехов.

Наразі тривоги у Харкові звучать щоразу, коли виникає загроза регіону. З огляду на активні бойові дії в Куп’янському районі тривоги через активність ворожої тактичної авіації там регулярно звучать і в обласному центрі.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 09:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону заявив, що місто не може постійно перебувати в “червоній” зоні та зупиняти роботу через кожну тривогу".