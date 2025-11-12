Мешканці Лозової хочуть таку ж тривогу, як у Харкові, але грошей на це немає

Сирени, встановлені у Лозовій Харківській області, технічно не можуть передавати голосові повідомлення про тип загрози: БпЛА, балістики чи КАБів. Вони розраховані лише на виття, пояснив мер Сергій Зеленський у відповідь на запити містян.

“Наразі технічно неможливо передавати голосові повідомлення через існуючі сирени, оскільки вони призначені лише для звукового сигналу тривоги. Щоб система могла повідомляти голосом про конкретний тип загрози, необхідна розгалужена мережа гучномовців по всьому місту, із централізованим керуванням (диспетчеризацією) та спеціально обладнаною студією”, – уточнив Зеленський.

Він наголосив, що фахівці працюють над тим, щоб забезпечити безперебійну роботу наявних сирен. Їх обладнують альтернативними джерелами живлення.

Зеленський також поінформував, що у 2024 році розробили проєкт місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) для всієї громади, включно з містом Лозова. Він передбачає встановлення сучасного обладнання, зокрема голосове оповіщення.

“Загальна вартість проєкту становить 47 мільйонів гривень, що є значною сумою для нашої громади. Для зручності реалізації він розбитий на 25 черг, аби можна було впроваджувати поступово. Найдорожча черга, яка стосується саме міста Лозова, коштує 12,6 мільйона гривень. Через відсутність необхідного фінансування міська рада звернулася за допомогою до міжнародних організацій та організацій вищого рівня, які підтримують розвиток систем цивільного захисту. На жаль, фінансування ще не отримали”, – визнав міський голова.

Як раніше пояснював в інтерв’ю МГ “Об’єктив” директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких, внаслідок впровадження у Харкові диференційованої системи оповіщення кількість тривог у місті порівняно з областю зменшилась у середньому на 40-50%. Звук тривоги, її тривалість, а також черговість сирени та повідомлення про тип загрози регламентовані постановою Кабміну. Голос, який повідомляє харків’янам про тип загрози після сирени, не згенерований штучним інтелектом. Це співробітниця ДСНС.