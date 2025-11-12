Жители Лозовой хотят такую же тревогу, как в Харькове, но денег на это нет

Сирены, установленные в Лозовой Харьковской области, технически не могут передавать голосовые сообщения о типе угрозы: БпЛА, баллистики или КАБов. Они рассчитаны только на вой, объяснил мэр Сергей Зеленский в ответ на запрос горожан.

«В настоящее время технически невозможно передавать голосовые сообщения через существующие сирены, поскольку они предназначены только для звукового сигнала тревоги. Чтобы система могла сообщать голосом о конкретном типе угрозы, необходима разветвленная сеть громкоговорителей по всему городу, с централизованным управлением (диспетчеризацией) и специально оборудованной студией», — уточнил Зеленский.

Он подчеркнул, что специалисты работают над тем, чтобы обеспечить бесперебойную работу имеющихся сирен. Их оборудуют альтернативными источниками питания.

Зеленский также сообщил, что в 2024 году был разработан проект местной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО) для всей громады, включая Лозовую. Он предусматривает установку современного оборудования, в частности голосовое оповещение.

«Общая стоимость проекта составляет 47 миллионов гривен, что является значительной суммой для нашей громады. Для удобства реализации он разбит на 25 очередей, чтобы можно было внедрять постепенно. Самая дорогая очередь, которая касается именно города Лозовая, стоит 12,6 миллиона гривен. Из-за отсутствия необходимого финансирования горсовет обратился за помощью к международным организациям и организациям высшего уровня, которые поддерживают развитие систем гражданской защиты. К сожалению, финансирование еще не получено», — признал городской голова.

Как ранее объяснял в интервью МГ “Объектив” директор департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких, в результате внедрения в Харькове дифференцированной системы оповещения количество тревог в городе в сравнении с областью уменьшилось в среднем на 40-50%. Звук тревоги, ее длительность, а также очередность сирены и сообщения о типе угрозы регламентированы постановлением Кабмина. Голос, который сообщает харьковчанам о типе угрозы после сирены, — не сгенерирован искусственным интеллектом. Это сотрудница ГСЧС.