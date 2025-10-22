Самое главное достижение дифференцированной тревоги назвали в мэрии Харькова

В результате внедрения в Харькове дифференцированной системы оповещения количество тревог в городе в сравнении с областью уменьшилось в среднем на 40-50%, рассказал в интервью МГ «Объектив» директор департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких.

«Очень серьезным был вызов и проект для Харькова, потому что городской голова Игорь Терехов поставил задачу, чтобы мы создали такую систему, которая в первую очередь сможет оповестить все категории населения, — подчеркнул Гладких. — Во-вторых, которая будет включаться до взрыва, а не как это было, после. Которая будет автономной и, самое главное, дифференцированной. Это было самое сложное, наверное. В сверхкороткие сроки были проведены все соответствующие процедуры, монтаж, в первую очередь силами коммунальных предприятий Харьковского городского совета. Эта система была смонтирована, проектная документация была согласована с областной военной администрацией, с ГСЧС Украины в Харьковской области. Выполнены все требования, предусмотренные соответствующим постановлением Кабинета министров. И эту систему мы запустили в начале 2025 года. Сначала в тестовом режиме опробовали ее. А потом уже начали ее использовать полностью со всеми соответствующими разрешениями».

Директор департамента подчеркнул: самое главное достижение дифференцированной системы оповещения в том, что после ее внедрения не было ни одного случая, чтобы тревога звучала после взрыва.

«Раньше процедура выглядела следующим образом. Есть оперативные дежурные Воздушных сил ВСУ, которые обнаруживают соответствующую цель. Эта информация передается в различные воздушные командования. Эти воздушные командования передают информацию затем в Генеральный штаб. Из Генерального штаба эта информация переходит в ГСЧС Украины. ГСЧС Украины передает эту информацию в областную военную администрацию. А затем областная военная администрация передает ее уже непосредственно нам. Вся эта цепочка в среднем занимает полторы-две минуты», — рассказал Гладких.

Теперь же Ситуационный центр получает информацию непосредственно от военных, то есть от первоисточника.

«У нас было как минимум шесть случаев в течение 2025 года, когда сигнал тревоги мы включали с учетом оперативной обстановки. И тревога звучала еще до «прилета» средств поражения. Я приведу пример. Был удар ракетой «Искандер» по Основянскому району, когда у нас было наибольшее количество пострадавших за весь период войны – 113 человек. Кассетный «Искандер» прямо посреди спального района, возле многоэтажек. Мы тогда сигнал тревоги дали за 50 секунд. Как была обнаружена эта ракета? Соответствующими техническими средствами. А сигнал на включение тревоги, который прошел всю эту цепочку, мы получили уже после первого удара ракеты. Но включили мы ее, учитывая то, что у нас была оперативная обстановка. Поэтому были внесены изменения в постановление Кабинета министров, которые позволяют оперативно-дежурным службам и в первую очередь нашему Ситуационному центру объявлять тревогу при наличии реальной угрозы и оперативной информации», — пояснил директор департамента.