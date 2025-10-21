Что именно летит на Харьков: в ХГС сообщили, как удается установить тип оружия
В 90% случаев Ситуационный центр Харькова определяет тип оружия, которое летит на город, рассказал в интервью МГ «Объектив» директор департамента по чрезвычайным ситуациям ХГС Богдан Гладких. Он поделился, как это удается.
«Мы сотрудничаем и с прокуратурой, и с Ситуационным центром Национальной полиции. И у нас очень хорошая коммуникация и взаимодействие. Во-первых, из соответствующих систем наблюдения мы понимаем типы оружия. И второе – специфика работы нашего департамента. Наши специалисты рядом с ГСЧС одними из первых выезжают на место «прилета». И учитывая тот опыт, который у нас есть, очень часто мы предварительно уже можем сказать на месте, чем именно враг нанес удар», — сказал Гладких.
Объясняет: поэтому и очень быстро такая информация появляется.
«И если это КАБ, ракета или «Шахед», мы в 90% случаев можем сразу сказать. А тип ракеты, например, будет установлен позже. Тип КАБа – 250, 500, УМПБ Д-30 или там новый модифицированный. Это уже такие подробности, которые позже уже исследуют взрывотехники и прокуратура. Но в 90% случаев мы еще, когда летит, понимаем, что это летит именно», — подчеркнул Гладких.
Напомним, директор департамента по чрезвычайным ситуациям ХГС Богдан Гладких рассказывал, каким вооружением чаще всего обстреливают Харьков.
