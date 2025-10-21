Live
  • Вт 21.10.2025
  • Харьков  +6°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.66

Что именно летит на Харьков: в ХГС сообщили, как удается установить тип оружия

Общество 12:07   21.10.2025
Виктория Яковенко
Что именно летит на Харьков: в ХГС сообщили, как удается установить тип оружия

В 90% случаев Ситуационный центр Харькова определяет тип оружия, которое летит на город, рассказал в интервью МГ «Объектив» директор департамента по чрезвычайным ситуациям ХГС Богдан Гладких. Он поделился, как это удается.

«Мы сотрудничаем и с прокуратурой, и с Ситуационным центром Национальной полиции. И у нас очень хорошая коммуникация и взаимодействие. Во-первых, из соответствующих систем наблюдения мы понимаем типы оружия. И второе – специфика работы нашего департамента. Наши специалисты рядом с ГСЧС одними из первых выезжают на место «прилета». И учитывая тот опыт, который у нас есть, очень часто мы предварительно уже можем сказать на месте, чем именно враг нанес удар», — сказал Гладких.

Объясняет: поэтому и очень быстро такая информация появляется.

«И если это КАБ, ракета или «Шахед», мы в 90% случаев можем сразу сказать. А тип ракеты, например, будет установлен позже. Тип КАБа – 250, 500, УМПБ Д-30 или там новый модифицированный. Это уже такие подробности, которые позже уже исследуют взрывотехники и прокуратура. Но в 90% случаев мы еще, когда летит, понимаем, что это летит именно», — подчеркнул Гладких.

Напомним, директор департамента по чрезвычайным ситуациям ХГС Богдан Гладких рассказывал, каким вооружением чаще всего обстреливают Харьков.

Читайте также: «Я не хочу комментировать эти вопросы»: Терехов о готовности города к блэкауту

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Куда пошла работать 73-летняя экс-заместитель мэра Харькова
Куда пошла работать 73-летняя экс-заместитель мэра Харькова
20.10.2025, 21:21
Новости Харькова – главное за 21 октября: КАБы атаковали город, пострадавшие
Новости Харькова – главное за 21 октября: КАБы атаковали город, пострадавшие
21.10.2025, 12:38
Харьков атаковали КАБами, уже девять пострадавших — Терехов
Харьков атаковали КАБами, уже девять пострадавших — Терехов
21.10.2025, 09:16
Названы самый опасный и наиболее спокойные районы Харькова (видео)
Названы самый опасный и наиболее спокойные районы Харькова (видео)
19.10.2025, 22:19
«Пошла жара»: КАБ впервые летели с Харьковщины на Полтавщину
«Пошла жара»: КАБ впервые летели с Харьковщины на Полтавщину
20.10.2025, 14:05
Через сколько дней могут включить отопление: ожидания «Укрэнерго» (видео)
Через сколько дней могут включить отопление: ожидания «Укрэнерго» (видео)
21.10.2025, 12:34

Новости по теме:

19.10.2025
Названы самый опасный и наиболее спокойные районы Харькова (видео)
19.10.2025
Сколько укрытий в Харькове открываются автоматически при тревоге: данные мэрии
19.10.2025
Атака FPV на оптоволокне по Харькову: есть ли угроза и как противодействуют
19.10.2025
Аварийные графики отключений в Харькове: почему их не публикуют заранее
18.10.2025
Какие объекты энергоинфраструктуры повредила армия РФ в Харькове этой осенью


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Что именно летит на Харьков: в ХГС сообщили, как удается установить тип оружия», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 октября 2025 в 12:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 90% случаев Ситуационный центр Харькова определяет тип оружия, которое летит на город".