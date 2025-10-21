Live
  • Вт 21.10.2025
«Я не хочу комментировать эти вопросы»: Терехов о готовности города к блэкауту

Записано 11:22   21.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Я не хочу комментировать эти вопросы»: Терехов о готовности города к блэкауту Скриншот

Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о последствиях обстрела, который город пережил в ночь на 21 октября. 

«Харьков в очередной раз пережил очень тяжелую ночь. Было попадание шести КАБов по городу Харьков. Хочу сказать, что повреждены 12 частных домов. Один из частных домов, в котором находилась женщина, полностью разрушен. Кроме этого, пострадало предприятие. Это промышленное предприятие, которое не имеет никакого отношения к военным предприятиям. Пострадали сети «Горсвета», сети «Горгаза». Сейчас работают все наши коммунальные службы, чтобы как можно быстрее восстановить», – сообщил мэр.

Он отметил: повреждены восемь кровель. И важно оперативно закрыть их, ведь в городе идет дождь. Тем временем количество пострадавших может увеличиваться – люди пережили стресс и помощь врачей таким жителям, возможно, понадобится позже, предположил городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Также Терехов ответил на вопрос ведущей – готов ли Харьков к полному блэкауту, если очередная атака РФ будет направлена на энергообъекты.

«Знаете, я не хочу комментировать эти вопросы, потому что они касаются определенных планов, которые у нас есть на всякий случай. Они разработаны, и мы будем видеть, как будет разворачиваться ситуация», – отметил Терехов.

Читайте также: В прокуратуре сообщили об 11 жертвах российского авиаобстрела в Харькове

Автор: Николь Костенко-Лагутина
