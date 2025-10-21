В прокуратуре сообщили об 11 жертвах российского авиаобстрела в Харькове
В Харьковской областной прокуратуре рассказали подробности российской атаки на Харьков в ночь на 21 октября.
«В Индустриальном районе зафиксировано попадание по территории частного сектора. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Восемь женщин и три мужчины получили острую стрессовую реакцию. Еще один удар зафиксирован по территории гражданского предприятия», – пишут правоохранители.
Также под ударами РФ оказался Немышлянский район. Там повреждено имущество субъектов хозяйствования.
Напомним, в ночь на 21 октября Харьков атаковали КАБы. В городе прогремели минимум четыре взрыва. По данным мэра Игоря Терехова, «прилетело» по Индустриальному и Немышлянскому районам. В Индустриальном – под ударом был частный сектор, там повреждено не менее 15 домов. Городской голова сообщил, что известно о девяти пострадавших. Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о восьми пострадавших в результате удара КАБами по Харькову. У всех — острый шок. Это женщины в возрасте 63, 66, 61, 50 и 45 лет, а также мужчины в возрасте 48, 47 и 63 лет. Уже утром мэр сообщил, что нашли еще одно место «прилета» в Харькове. Попало по гражданскому предприятию. Таким образом, в ночь по городу ударили шесть КАБов.
