Live
  • Вт 21.10.2025
  • Харьков  +5°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.66

Коммунальщики «работают в усиленном режиме» – мэрия о результатах ударов

Общество 09:12   21.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Коммунальщики «работают в усиленном режиме» – мэрия о результатах ударов Фото: ХГС

Утром 21 октября в пресс-службе мэрии показали последствия российских ударов. 

Обстрел Харькова 21 октября 2025
Фото: ХГС

В горсовете напомнили, что под ударами КАБов оказались Немышлянский и Индустриальный районы.

Обстрел Харькова 21 октября 2025
Фото: ХГС

«Специалисты КП «Харьковжилстрой» сразу после попаданий начали закрывать выбитые окна в зданиях Индустриального района. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме», – передают в мэрии.

Обстрел Харькова 21 октября 2025
Фото: ХГС

Напомним, в ночь на 21 октября Харьков атаковали КАБы. В городе прогремели минимум четыре взрыва. По данным мэра Игоря Терехова, «прилетело» по Индустриальному и Немышлянскому районам. В Индустриальном – под ударом был частный сектор, там повреждено не менее 15 домов. Городской голова сообщил, что известно о девяти пострадавших. Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о восьми пострадавших в результате удара КАБами по Харькову. У всех — острый шок. Это женщины в возрасте 63, 66, 61, 50 и 45 лет, а также мужчины в возрасте 48, 47 и 63 лет.

Читайте также: Удары по Харькову и области: в ГСЧС сообщили о пожарах из-за «прилетов»

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Куда пошла работать 73-летняя экс-заместитель мэра Харькова
Куда пошла работать 73-летняя экс-заместитель мэра Харькова
20.10.2025, 21:21
Новости Харькова – главное за 21 октября: сутки начались с ударов по городу
Новости Харькова – главное за 21 октября: сутки начались с ударов по городу
21.10.2025, 09:03
Харьков атаковали КАБами, уже девять пострадавших — Терехов
Харьков атаковали КАБами, уже девять пострадавших — Терехов
21.10.2025, 09:16
«Пошла жара»: КАБ впервые летели с Харьковщины на Полтавщину
«Пошла жара»: КАБ впервые летели с Харьковщины на Полтавщину
20.10.2025, 14:05
Сегодня 21 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 октября 2025: какой праздник и день в истории
21.10.2025, 06:00
В прокуратуре сообщили об 11 жертвах российского авиаобстрела в Харькове
В прокуратуре сообщили об 11 жертвах российского авиаобстрела в Харькове
21.10.2025, 09:43

Новости по теме:

19.10.2025
Мужчину убили обстрелом из РСЗО на Харьковщине утром 19 октября
16.10.2025
Свет вернули после комбинированной атаки на Харьковщину, 400 человек без газа
16.10.2025
Синегубов: «повреждения существенные», без света около 50 тысяч жителей
14.10.2025
Новости Харькова — главное за 14 октября: последствия удара, отключают свет
14.10.2025
Что со светом в Харькове после вражеского обстрела, сообщил Синегубов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Коммунальщики «работают в усиленном режиме» – мэрия о результатах ударов», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 октября 2025 в 09:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 21 октября в пресс-службе мэрии показали последствия российских ударов. ".