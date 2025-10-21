Коммунальщики «работают в усиленном режиме» – мэрия о результатах ударов
Утром 21 октября в пресс-службе мэрии показали последствия российских ударов.
В горсовете напомнили, что под ударами КАБов оказались Немышлянский и Индустриальный районы.
«Специалисты КП «Харьковжилстрой» сразу после попаданий начали закрывать выбитые окна в зданиях Индустриального района. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме», – передают в мэрии.
Напомним, в ночь на 21 октября Харьков атаковали КАБы. В городе прогремели минимум четыре взрыва. По данным мэра Игоря Терехова, «прилетело» по Индустриальному и Немышлянскому районам. В Индустриальном – под ударом был частный сектор, там повреждено не менее 15 домов. Городской голова сообщил, что известно о девяти пострадавших. Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о восьми пострадавших в результате удара КАБами по Харькову. У всех — острый шок. Это женщины в возрасте 63, 66, 61, 50 и 45 лет, а также мужчины в возрасте 48, 47 и 63 лет.
