Комунальники “працюють у посиленому режимі” – мерія про результати ударів

Події 09:12   21.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Комунальники “працюють у посиленому режимі” – мерія про результати ударів Фото: ХМР

Вранці 21 жовтня у пресслужбі мерії показали наслідки російських ударів. 

Обстріл Харкова 21 жовтня 2025
Фото: ХМР

У міськраді нагадали, що під ударами КАБів опинилися Немишлянський та Індустріальний райони.

Обстріл Харкова 21 жовтня 2025
Фото: ХМР

Фахівці КП «Харківжитлобуд» одразу після влучань почали закривати вибиті вікна в будівлях Індустріального району. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі”, – передають у мерії.

Обстріл Харкова 21 жовтня 2025
Фото: ХМР

Нагадаємо, у ніч на 21 жовтня Харків атакували КАБи. У місті прогриміли щонайменше чотири вибухи. За даними мера Ігоря Терехова, “прилетіло” по Індустріальному та Немишлянському районах. В Індустріальному – під ударом був приватний сектор, там пошкоджені щонайменше 15 будинків. Міський голова повідомив, що відомо про дев’ятьох постраждалих. Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про вісьмох постраждалих внаслідок удару КАБами по Харкову. У всіх – гострий шок. Це жінки віком 63, 66, 61, 50 та 45 років, а також чоловіки віком 48, 47 та 63 роки.

Читайте також: Удари по Харкову та області: у ДСНС повідомили про пожежі через «прильоти»

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
