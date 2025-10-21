Комунальники “працюють у посиленому режимі” – мерія про результати ударів

Вранці 21 жовтня у пресслужбі мерії показали наслідки російських ударів.

У міськраді нагадали, що під ударами КАБів опинилися Немишлянський та Індустріальний райони.

“Фахівці КП «Харківжитлобуд» одразу після влучань почали закривати вибиті вікна в будівлях Індустріального району. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі”, – передають у мерії.

Нагадаємо, у ніч на 21 жовтня Харків атакували КАБи. У місті прогриміли щонайменше чотири вибухи. За даними мера Ігоря Терехова, “прилетіло” по Індустріальному та Немишлянському районах. В Індустріальному – під ударом був приватний сектор, там пошкоджені щонайменше 15 будинків. Міський голова повідомив, що відомо про дев’ятьох постраждалих. Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про вісьмох постраждалих внаслідок удару КАБами по Харкову. У всіх – гострий шок. Це жінки віком 63, 66, 61, 50 та 45 років, а також чоловіки віком 48, 47 та 63 роки.