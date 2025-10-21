Удари по Харкову та області: у ДСНС повідомили про пожежі через “прильоти”

В облуправлінні ДСНС уточнили, що протягом доби на Харківщині вирували вісім пожеж. Дві з них виникли в результаті російських обстрілів.

Через “прильоти” пожежі почалися в Лозівському районі, а також Харкові.

“Вночі 21 жовтня внаслідок атаки ворожих КАБ в Індустріальному районі Харкова постраждали 8 цивільних людей. Вони отримали гостру реакцію на стрес та від госпіталізації відмовились. Вибухом пошкоджені 14 приватних будинків, горіло дерево на площі 5 м кв. В Немишлянському районі зафіксоване влучання у виробничу будівлю цивільного підприємства. Виявлено пошкодження даху будівлі, а також газової труби високого тиску. На щастя без постраждалих”, – зазначили у ДСНС.

Напередодні вранці росіяни вдарили БпЛА по Лозівському району. Безпілотник упав на приватний будинок у селищі Орілька. В результаті 42-річна жінка, її чоловік та двоє дітей отримали гостру реакцію на стрес. Виникла пожежа у будинку на площі 50 квадратних метрів.

“Під час однієї з побутових пожеж, що сталася через коротке замкнення електромережі в приватній оселі у селі Хлібне Лозівського району, співробітниками ДСНС врятована 78-річна жінка”, – додали рятувальники.

Нагадаємо, у ніч на 21 жовтня Харків атакували КАБи. У місті прогриміли щонайменше чотири вибухи. За даними мера Ігоря Терехова, “прилетіло” по Індустріальному та Немишлянському районах. В Індустріальному – під ударом був приватний сектор, там пошкоджені щонайменше 15 будинків. Міський голова повідомив, що відомо про дев’ятьох постраждалих. Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про вісьмох постраждалих внаслідок удару КАБами по Харкову. У всіх – гострий шок. Це жінки віком 63, 66, 61, 50 та 45 років, а також чоловіки віком 48, 47 та 63 роки.