Удары по Харькову и области: в ГСЧС сообщили о пожарах из-за «прилетов»

В облуправлении ГСЧС уточнили, что в течение суток на Харьковщине бушевали восемь пожаров. Два из них – возникли в результате российских обстрелов.

Из-за «прилетов» пожары начались в Лозовском районе, а также Харькове.

«Ночью 21 октября в результате атаки вражеских КАБ в Индустриальном районе Харькова пострадали 8 гражданских людей. Они получили острую реакцию на стресс и от госпитализации отказались. Взрывом повреждено 14 частных домов, горело дерево на площади 5 м. кв. В Немышлянском районе зафиксировано попадание в производственное здание гражданского предприятия. Выявлены повреждения крыши здания, а также газовой трубы высокого давления. К счастью, без пострадавших», – пишут в ГСЧС.

Накануне утром россияне ударили БпЛА по Лозовскому району. Беспилотник упал на частный дом в поселке Орелька. В результате 42-летняя женщина, ее муж и двое детей получили острую реакцию на стресс. Возник пожар в доме на площади 50 квадратных метров.

«Во время одного из бытовых пожаров, произошедшего из-за короткого замыкания электросети в частном доме в селе Хлебное Лозовского района, сотрудниками ГСЧС спасена 78-летняя женщина», – добавили спасатели.

Напомним, в ночь на 21 октября Харьков атаковали КАБы. В городе прогремели минимум четыре взрыва. По данным мэра Игоря Терехова, «прилетело» по Индустриальному и Немышлянскому району. В Индустриальном – под ударом был частный сектор, там повреждено не менее 15 домов. Городской голова сообщил, что известно о девяти пострадавших. Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о восьми пострадавших в результате удара КАБами по Харькову. У всех — острый шок. Это женщины в возрасте 63, 66, 61, 50 и 45 лет, а также мужчины в возрасте 48, 47 и 63 лет.