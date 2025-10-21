Харьков атаковали КАБы, какой район под ударом — Терехов (обновляется)

После полуночи в некоторых районах Харькова раздалась серия взрывов.

Дополнено в 00:18. Четыре взрыва прогремели в Харькове за последние минуты, информирует мэр Игорь Терехов. Предварительно, снова в Индустриальном районе.

00:12. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город атаковали КАБы. Предварительно, под ударом был Индустриальный район.

«Есть угроза повторных ударов – будьте осторожны!», – призвал мэр.

Напомним, управляемые авиабомбы реактивного типа, преодолевающие расстояние более ста километров, начали применять россияне. Первый случай прокуратура Харьковской области официально зафиксировала в субботу. Досталось Лозовой, для которой это был в принципе первый КАБ с самого начала полномасштабной. Новая модификация авиабомбы – УМПБ-5Р – была выпущена с временно оккупированной территории Украины и преодолела расстояние в 130 километров. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, пострадали шесть человек, двое из которых были госпитализированы. У четырех диагностировали острый шок. Также с полсотни домовладений получили повреждения. Ранее директор департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Харькова Богдан Гладких констатировал в интервью МГ «Объектив», что город, как и регион в целом, армия РФ использует как полигон для испытания своих новых средств террора. Именно по Харькову впервые ударили УМПБ, через некоторое время – беспилотником «Молния».