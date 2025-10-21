Харків атакували КАБи, який район під ударом – Терехов (оновлюється)
Після опівночі у деяких районах Харкова пролунала серія вибухів.
Доповнено о 00:18. Чотири вибухи пролунали у Харкові останніми хвилинами, інформує мер Ігор Терехов. Попередньо, знову в Індустріальному районі.
00:12. Мер Ігор Терехов повідомив, що місто атакували КАБи. Попередньо, під ударом був Індустріальний район.
«Є загроза повторних ударів – будьте обережні!», – закликав мер.
Нагадаємо, керовані авіабомби реактивного типу, які долають відстань у понад сто кілометрів, почали застосовувати росіяни. Перший випадок прокуратура Харківщини офіційно зафіксувала в суботу. Дісталося Лозовій, для якої це був у принципі перший КАБ від початку повномасштабної. Нова модифікація авіабомби – УМПБ-5Р – була випущена з тимчасово окупованої території України й подолала відстань у 130 кілометрів. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждали шестеро людей, двох з яких ушпиталили. У чотирьох діагностували гострий шок. Також з пів сотні домоволодінь зазнали пошкоджень. Раніше директор департаменту надзвичайних ситуацій мерії Харкова Богдан Гладких констатував в інтерв’ю МГ «Об’єктив», що місто, як і регіон у цілому, армія РФ використовує як полігон для випробування своїх нових засобів терору. Саме по Харкову вперше вдарили УМПБ, за деякий час – безпілотником «Молния».
