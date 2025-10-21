Live
  • Вт 21.10.2025
  • Харків  +6°С
  • USD 41.73
  • EUR 48.76

Харків атакували КАБи, який район під ударом – Терехов (оновлюється)

Події 00:18   21.10.2025
Вікторія Яковенко
Харків атакували КАБи, який район під ударом – Терехов (оновлюється)

Після опівночі у деяких районах Харкова пролунала серія вибухів.

Доповнено о 00:18. Чотири вибухи пролунали у Харкові останніми хвилинами, інформує мер Ігор Терехов. Попередньо, знову в Індустріальному районі.

00:12. Мер Ігор Терехов повідомив, що місто атакували КАБи. Попередньо, під ударом був Індустріальний район.

«Є загроза повторних ударів – будьте обережні!», – закликав мер.

Нагадаємо, керовані авіабомби реактивного типу, які долають відстань у понад сто кілометрів, почали застосовувати росіяни. Перший випадок прокуратура Харківщини офіційно зафіксувала в суботу. Дісталося Лозовій, для якої це був у принципі перший КАБ від початку повномасштабної. Нова модифікація авіабомби – УМПБ-5Р – була випущена з тимчасово окупованої території України й подолала відстань у 130 кілометрів. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждали шестеро людей, двох з яких ушпиталили. У чотирьох діагностували гострий шок. Також з пів сотні домоволодінь зазнали пошкоджень. Раніше директор департаменту надзвичайних ситуацій мерії Харкова Богдан Гладких констатував в інтерв’ю МГ «Об’єктив», що місто, як і регіон у цілому, армія РФ використовує як полігон для випробування своїх нових засобів терору. Саме по Харкову вперше вдарили УМПБ, за деякий час – безпілотником «Молния».

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Новини Харкова – головне за 21 жовтня: доба почалась з ударів по місту
Новини Харкова – головне за 21 жовтня: доба почалась з ударів по місту
21.10.2025, 00:21
Харків атакували КАБи, який район під ударом – Терехов (оновлюється)
Харків атакували КАБи, який район під ударом – Терехов (оновлюється)
21.10.2025, 00:18
Росіяни вдарили КАБ по Лозовій і просунулися в Куп’янську – підсумки 20 жовтня
Росіяни вдарили КАБ по Лозовій і просунулися в Куп’янську – підсумки 20 жовтня
20.10.2025, 23:23
Найпопулярніша зброя проти Харкова (статистика обстрілів)
Найпопулярніша зброя проти Харкова (статистика обстрілів)
20.10.2025, 22:20
Куди пішла працювати 73-річна ексзаступниця мера Харкова
Куди пішла працювати 73-річна ексзаступниця мера Харкова
20.10.2025, 21:21
Новини Харкова – головне за 20 жовтня: впав БпЛА, один район – без світла
Новини Харкова – головне за 20 жовтня: впав БпЛА, один район – без світла
20.10.2025, 22:00

Новини за темою:

21.10.2025
Харків атакували КАБи, який район під ударом – Терехов (оновлюється)
20.10.2025
Ворожий БпЛА впав у Харкові – Терехов
18.10.2025
Опалювальний сезон у Харкові та області: чи все йде за планом (відео)
18.10.2025
Російський дрон завдав удару по гуртожитку в Харкові – Терехов
17.10.2025
Стало відомо, де у Харкові вже включили опалення


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Харків атакували КАБи, який район під ударом – Терехов (оновлюється)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2025 в 00:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після опівночі у деяких районах Харкова пролунала серія вибухів.".