Пожар на производстве бушевал в Харькове (видео, фото)
Спасатели потушили пожар в производственном здании Слободском районе, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
Как передает МГ «Объектив», пожар вспыхнул в 14:53 на производстве гражданского предприятия в Слободском районе города.
Огонь охватил около 120 м² производственного помещения, когда на вызов приехали спасатели. Они быстро локализовали пожар и не допустили распространения огня на большую площадь.
В 16:12 возгорание локализовали, в 17:28 полностью погасили.
Погибших и травмированных, к счастью, нет. Причину возгорания устанавливают.
С огнем боролись 33 спасателя и 8 единиц техники ГСЧС.
Видео: ГСЧС в Харьковской области
20 октября 2025 в 19:17