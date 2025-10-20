Live
Пожар на производстве бушевал в Харькове (видео, фото)

Происшествия 19:17   20.10.2025
Оксана Якушко
Спасатели потушили пожар в производственном здании Слободском районе, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Как передает МГ «Объектив», пожар вспыхнул в 14:53 на производстве гражданского предприятия в Слободском районе города.

Огонь охватил около 120 м² производственного помещения, когда на вызов приехали спасатели. Они быстро локализовали пожар и не допустили распространения огня на большую площадь.

В 16:12 возгорание локализовали, в 17:28 полностью погасили.

Погибших и травмированных, к счастью, нет. Причину возгорания устанавливают.

С огнем боролись 33 спасателя и 8 единиц техники ГСЧС.

Видео: ГСЧС в Харьковской области

Автор: Оксана Якушко
