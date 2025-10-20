Пожежа на виробництві вирувала у Харкові (відео, фото)

Рятувальники загасили пожежу у виробничій будівлі Слобідського району в Харкові, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Як передає МГ «Об’єктив», пожежа спалахнула о 14:53 на виробництві цивільного підприємства у Слобідському районі.

Вогонь охопив близько 120 м² виробничого приміщення, коли на виклик приїхали рятувальники. Вогнеборці швидко локалізували пожежу й не допустити поширення вогню на більшу площу.

О 16:12 загоряння локалізували, о 17:28 — повністю погасили.

Загиблих та травмованих, на щастя, немає. Причину займання наразі встановлюють.

Із вогнем боролися 33 рятувальники та 8 одиниць техніки ДСНС.

Відео: ДСНС у Харківській області