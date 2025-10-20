Енергетики звернулися до мешканців Харкова та області – про що просять
Фото: АТ “Харківобленерго”
Фахівці АТ “Харківобленерго” сьогодні, 20 жовтня, звернулися до мешканців Харківщини із проханням.
До 15:00 енергетики просять людей максимально скоротити споживання електроенергії. Для цього мешканцям необхідно вимкнути непотрібні електроприлади та не включати одночасно декілька потужних пристроїв.
“Ми віримо у наших споживачів, разом з якими ми не раз переживали найтемніші часи. Вдячні вам за те, що незважаючи на всі труднощі, пов’язані з вимушеними відключеннями електрики, ви з розумінням ставитеся до ситуації та наших роз’яснень. Ми відчуваємо, що ми всі дійсно пліч-о-пліч у цій боротьбі за світло”, – пояснили енергетики.
