Енергетики звернулися до мешканців Харкова та області – про що просять

Фахівці АТ “Харківобленерго” сьогодні, 20 жовтня, звернулися до мешканців Харківщини із проханням.

До 15:00 енергетики просять людей максимально скоротити споживання електроенергії. Для цього мешканцям необхідно вимкнути непотрібні електроприлади та не включати одночасно декілька потужних пристроїв.

“Ми віримо у наших споживачів, разом з якими ми не раз переживали найтемніші часи. Вдячні вам за те, що незважаючи на всі труднощі, пов’язані з вимушеними відключеннями електрики, ви з розумінням ставитеся до ситуації та наших роз’яснень. Ми відчуваємо, що ми всі дійсно пліч-о-пліч у цій боротьбі за світло”, – пояснили енергетики.