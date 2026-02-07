Імпорт електроенергії й відключення: як тримається енергосистема України
7 лютого росіяни знову масово атакували енергетичні об’єкти України, цього разу били на заході країни.
Під ударом дронів і ракет були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ — основа енергомережі України, повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. Росіяни ще вдарили по генерації: Бурштинській ТЕС на Франківщині та Добротвірській ТЕС на Львівщині. Блоки АЕС розвантажив персонал. Внаслідок чого атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації, пояснили у Міненерго.
Станом на зараз по всій території України діють 4,5–5 черг графіків аварійних відключень, а у східних та північних областях — спеціальні графіки аварійних відключень. Диспетчер «Укренерго» активував запит на аварійну допомогу від Польщі.
Отже, через значні пошкодження енергосистема балансує завдяки імпорту електричної енергії та обмеженням.
Головна причина – наслідки масованої атаки на українські електростанції та підстанції систем передачі та розподілу електроенергії.
