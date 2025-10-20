Live
  • Пн 20.10.2025
  • Харків  +6°С
  • USD 41.73
  • EUR 48.76

Чим атакують Харків у 90% випадків, чому в частині КАБів “поставлена крапка”

Події 10:50   20.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чим атакують Харків у 90% випадків, чому в частині КАБів “поставлена крапка” Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Наразі найважчими місяцями для міста були квітень та червень. Тоді було найбільше обстрілів та, відповідно, постраждалих. Про це в інтерв’ю МГ «Об’єктив» заявив директор департаменту з надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких. Також він розповів, яким озброєнням найчастіше обстрілюють Харків.

Саме у квітні Харків уперше опинився під комбінованим ударом “Шахедів”. Тоді ж зафіксували 136 російських обстрілів. У червні їх було 142, постраждали 157 мешканців (серед них 25 дітей), загинуло 15 мешканців.

“статистика 2025 року каже про те, що по місту у 90% всіх випадків застосовуються саме БпЛА типу “Шахед”. Якщо минулого року це були КАБи, здебільшого 80% всіх ударів по місту прийшлося саме на удари КАБами, то в цьому році це “шахеди”. І ви ж бачите, що тактика змінилася, бо в нас перший комбінований удар “шахедами” був у квітні 2025 року, коли ворог завдав одночасно по дев’яти локаціях міста Харкова ударів. Це були рандомні удари. Тоді в нас і центр постраждав, і багатоквартирний будинок, і автозаправна станція, і все це було зроблено таким чином, щоб, знаєте, посіяти паніку і дезорієнтувати екстрені служби, комунальні служби міста Харкова”, – зазначив Гладких.

Саме тоді, пояснив він, ворог вдарив по території обласної лікарні. Там знаходилися 54 людини, зокрема лежачі, маломобільні групи.

“Друге, як правило, це в нас оці ударні БпЛА типу “Молния”, V2U – новий тип, був застосований по місту Харкову. Ланцети. Тобто ми кажемо про те, що другий тип озброєння – це оці малі безпілотники”, – додав директор департаменту.

У вересні по місту били 36 разів – за місяць ударили вісім КАБів, дві ракети «Іскандер». При цьому найважчим днем ​​стало 23 вересня – зафіксували “приліт” 18 БпЛА типу “Шахед”, “прилетіло” по підстанції в Холодногірському районі Харкова.

“Те, що по місту значно скоротилася кількість ударів КАБами, це виключно заслуга ЗСУ. Я пропоную на цьому поставити крапку в частині КАБів, бо є відповідні технічні рішення”, – наголосив Гладких.

Читайте також: Названо найнебезпечніший і найбільш спокійні райони Харкова (відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Чим атакують Харків у 90% випадків, чому в частині КАБів “поставлена крапка”
Чим атакують Харків у 90% випадків, чому в частині КАБів “поставлена крапка”
20.10.2025, 10:50
Ворог атакував залізничну інфраструктуру: які потяги затримуються
Ворог атакував залізничну інфраструктуру: які потяги затримуються
20.10.2025, 09:06
У четвер частина Київського району залишиться без газу – причина
У четвер частина Київського району залишиться без газу – причина
20.10.2025, 09:25
Сім’я постраждала через ранковий обстріл Харківщини, серед них двоє дітей
Сім’я постраждала через ранковий обстріл Харківщини, серед них двоє дітей
20.10.2025, 09:48
П’ятеро постраждалих і один загиблий – Синєгубов про наслідки “прильотів”
П’ятеро постраждалих і один загиблий – Синєгубов про наслідки “прильотів”
20.10.2025, 08:55
Новини Харкова – головне за 20 жовтня: ситуація на фронті в області, бої
Новини Харкова – головне за 20 жовтня: ситуація на фронті в області, бої
20.10.2025, 10:09

Новини за темою:

20.10.2025
Ворог атакував залізничну інфраструктуру: які потяги затримуються
20.10.2025
П’ятеро постраждалих і один загиблий – Синєгубов про наслідки “прильотів”
19.10.2025
Названо найнебезпечніший та найбільш спокійні райони Харкова (відео)
18.10.2025
Що атакували БпЛА в Чугуєві та обстрілювали сьогодні, розповіли у прокуратурі
18.10.2025
Є загиблий: які населені пункти були під ударами на Харківщині (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Чим атакують Харків у 90% випадків, чому в частині КАБів “поставлена крапка”», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2025 в 10:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Також він розповів, яким озброєнням найчастіше обстрілюють Харків.".