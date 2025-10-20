Чим атакують Харків у 90% випадків, чому в частині КАБів “поставлена крапка”

Наразі найважчими місяцями для міста були квітень та червень. Тоді було найбільше обстрілів та, відповідно, постраждалих. Про це в інтерв’ю МГ «Об’єктив» заявив директор департаменту з надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких. Також він розповів, яким озброєнням найчастіше обстрілюють Харків.

Саме у квітні Харків уперше опинився під комбінованим ударом “Шахедів”. Тоді ж зафіксували 136 російських обстрілів. У червні їх було 142, постраждали 157 мешканців (серед них 25 дітей), загинуло 15 мешканців.

“статистика 2025 року каже про те, що по місту у 90% всіх випадків застосовуються саме БпЛА типу “Шахед”. Якщо минулого року це були КАБи, здебільшого 80% всіх ударів по місту прийшлося саме на удари КАБами, то в цьому році це “шахеди”. І ви ж бачите, що тактика змінилася, бо в нас перший комбінований удар “шахедами” був у квітні 2025 року, коли ворог завдав одночасно по дев’яти локаціях міста Харкова ударів. Це були рандомні удари. Тоді в нас і центр постраждав, і багатоквартирний будинок, і автозаправна станція, і все це було зроблено таким чином, щоб, знаєте, посіяти паніку і дезорієнтувати екстрені служби, комунальні служби міста Харкова”, – зазначив Гладких.

Саме тоді, пояснив він, ворог вдарив по території обласної лікарні. Там знаходилися 54 людини, зокрема лежачі, маломобільні групи.

“Друге, як правило, це в нас оці ударні БпЛА типу “Молния”, V2U – новий тип, був застосований по місту Харкову. Ланцети. Тобто ми кажемо про те, що другий тип озброєння – це оці малі безпілотники”, – додав директор департаменту.

У вересні по місту били 36 разів – за місяць ударили вісім КАБів, дві ракети «Іскандер». При цьому найважчим днем ​​стало 23 вересня – зафіксували “приліт” 18 БпЛА типу “Шахед”, “прилетіло” по підстанції в Холодногірському районі Харкова.

“Те, що по місту значно скоротилася кількість ударів КАБами, це виключно заслуга ЗСУ. Я пропоную на цьому поставити крапку в частині КАБів, бо є відповідні технічні рішення”, – наголосив Гладких.