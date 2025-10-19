Live
Названо найнебезпечніший та найбільш спокійні райони Харкова (відео)

Суспільство 22:19   19.10.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
Названо найнебезпечніший та найбільш спокійні райони Харкова (відео) Фото: АО “Харьковоблэнерго”

Статистику Ситуаційного центру щодо обстрілів Харкова в розрізі районів в інтерв’ю МГ “Об’єктив” навів директор департаменту з надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких.

“Якщо ми беремо нашу статистику від початку війни, найобстрілюваніший район міста Харкова – це Київський район. Він найпостраждаліший і, до речі, це мій рідний район, тому особливе до нього є відношення. І в цьому році також ми бачимо, що 92 удари прийшлося саме на Київський район Харкова. На жаль, географічно так склалося, що Київський район знаходиться найближче до лінії зіткнення. І район дуже великий за своєю площею, тому він – найпостраждаліший”, – повідомив Гладких.

Найменше обстрілів, за його даними, було в Слобідському, Індустріальному та Основ’янському районах. Це, безперечно, не означає, що там мешканцям не потрібно звертати увагу на тривоги.

“Щодо того, де найбезпечніше, немає безпечного району міста. Я просто наведу приклад. Слобідський район, який був умовно безпечніший до 2025 року, в нас була статистика, коли за червень-місяць його тричі обстрілювали, причому такими масовими зарядами, що в нас там виникали п’ять, сім, вісім, десять локацій і велика кількість постраждалих і загиблих, велика кількість пошкодженого комунального майна. Або Новобаварський район міста, який дійсно більш-менш також був безпечний, я пам’ятаю просто місяць, коли по цьому району ворогом були застосовані всі можливі засоби ураження”, – аргументував директор департаменту.

Читайте також: Просили Левітана: хто є голосом тривоги в Харкові, розповіли в мерії

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
