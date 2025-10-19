Названы самый опасный и наиболее спокойные районы Харькова (видео)
Статистику Ситуационного центра по обстрелам Харькова в разрезе районов в интервью МГ «Объектив» привел директор департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких.
«Если мы берем нашу статистику с начала войны, самый обстреливаемый район города Харькова — это Киевский район. Он наиболее пострадавший и, кстати, это мой родной район, поэтому к нему особое отношение. И в этом году также мы видим, что 92 удара пришлось именно на Киевский район Харькова. К сожалению, географически так сложилось, что Киевский район находится ближе всего к линии соприкосновения. И район очень большой по своей площади, поэтому он — самый пострадавший», — сообщил Гладких.
Меньше всего обстрелов, по его данным, было по Слободскому, Индустриальному и Основянскому районам. Это, безусловно, не означает, что там жителям не нужно обращать внимание на тревоги.
«Относительно того, где безопаснее всего, нет безопасного района города. Я просто приведу пример. Слободской район, который был условно более безопасным до 2025 года, у нас была статистика, когда за июнь его трижды обстреливали, причем такими массовыми зарядами, что у нас там возникали пять, семь, восемь, десять локаций, и большое количество пострадавших и погибших, большое количество поврежденного коммунального имущества. Или Новобаварский район города, который действительно более или менее также был безопасен, я помню просто месяц, когда по этому району врагом были применены все возможные средства поражения», — аргументировал директор департамента.
- • Дата публикации материала: 19 октября 2025 в 22:19;