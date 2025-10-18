Просили Левитана: кто является голосом тревоги в Харькове, рассказали в мэрии

Голос, который сообщает харьковчанам о типе воздушной угрозы после сирены, — не сгенерирован искусственным интеллектом. Это реальный человек, сотрудница ГСЧС, рассказал в интервью МГ «Объектив» директор департамента чрезвычайных ситуаций горсовета Богдан Гладких.

Женский голос, пояснил Гладких, посоветовали выбрать психологи. Также учли опыт других городов.

«Хотя у нас были жалобы, ну больше от старшего поколения. Бабушка лет 80 с чем-то обращалась, просила, чтобы это был голос Левитана», — поделился чиновник.

Он также ответил на распространенный вопрос: тип угрозы не объявляет каждый раз в микрофон диспетчер Ситуационного центра, это записи, загруженные на сервер системы оповещения.

Гладких подчеркнул, что сирены и сообщения будут звучать в городе даже во время возможных блэкаутов.

«Она (система — ред.) имеет автономное питание. Я больше могу сказать, уже город это проверял, и даже последние эти небольшие блэкауты, мы видим, что эта система оповещения работает. Запас есть соответствующий, из соображений безопасности мы объявлять не будем, но там достаточный запас резервного питания, чтобы оповещать людей даже во время полного блэкаута», — заверил директор департамента.