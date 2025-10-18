Просили Левітана: хто є голосом тривоги в Харкові, розповіли в мерії
Голос, який повідомляє харків’янам про тип повітряної загрози після сирени, не згенерований штучним інтелектом. Це реальна людина, співробітниця ДСНС, розповів в інтерв’ю МГ «Об’єктив» директор департаменту надзвичайних ситуацій міськради Богдан Гладких.
Жіночий голос, пояснив Гладких, порадили обрати психологи. Також врахували досвід інших міст.
«Хоча в нас були скарги, ну більше від старшого покоління. Бабуся років 80 з чимось зверталася, просила, щоб це був голос Левітана», — поділився посадовець.
Він також відповів на поширене питання: тип загрози не оголошує щоразу в мікрофон диспетчерка Ситуаційного центру, це записи, завантажені на сервер системи оповіщення.
Гладких наголосив, що сирени та повідомлення лунатимуть у місті навіть під час можливих блекаутів.
«Вона (система – ред.) має автономне живлення. Я більше можу сказати, вже місто це перевіряло, і навіть останні ці невеличкі блекаути, ми бачимо, що ця система оповіщення працює. Запас є відповідний, з міркувань безпеки ми оголошувати не будемо, але там достатній запас резервного живлення, щоб оповіщати людей навіть під час повного блекауту», — запевнив директор департаменту.
