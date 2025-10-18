Live
  • Сб 18.10.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 41.64
  • EUR 48.52

Просили Левітана: хто є голосом тривоги в Харкові, розповіли в мерії

Суспільство 09:52   18.10.2025
Олена Нагорна
Просили Левітана: хто є голосом тривоги в Харкові, розповіли в мерії

Голос, який повідомляє харків’янам про тип повітряної загрози після сирени, не згенерований штучним інтелектом. Це реальна людина, співробітниця ДСНС, розповів в інтерв’ю МГ «Об’єктив» директор департаменту надзвичайних ситуацій міськради Богдан Гладких.

Жіночий голос, пояснив Гладких, порадили обрати психологи. Також врахували досвід інших міст.

«Хоча в нас були скарги, ну більше від старшого покоління. Бабуся років 80 з чимось зверталася, просила, щоб це був голос Левітана», — поділився посадовець.

Він також відповів на поширене питання: тип загрози не оголошує щоразу в мікрофон диспетчерка Ситуаційного центру, це записи, завантажені на сервер системи оповіщення.

Гладких наголосив, що сирени та повідомлення лунатимуть у місті навіть під час можливих блекаутів.

«Вона (система – ред.) має автономне живлення. Я більше можу сказати, вже місто це перевіряло, і навіть останні ці невеличкі блекаути, ми бачимо, що ця система оповіщення працює. Запас є відповідний, з міркувань безпеки ми оголошувати не будемо, але там достатній запас резервного живлення, щоб оповіщати людей навіть під час повного блекауту», — запевнив директор департаменту.

Читайте також: «Бачимо виклики»: додаткові пункти незламності збираються відкрити в Харкові

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Просили Левітана: хто є голосом тривоги в Харкові, розповіли в мерії
Просили Левітана: хто є голосом тривоги в Харкові, розповіли в мерії
18.10.2025, 09:52
Сьогодні 18 жовтня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 18 жовтня 2025: яке свято та день в історії
18.10.2025, 06:00
Новини Харкова — головне за 18 жовтня: атака Чугуєва та ситуація на фронті
Новини Харкова — головне за 18 жовтня: атака Чугуєва та ситуація на фронті
18.10.2025, 09:22
ISW оцінив заяви РФ щодо просування в Куп’янську та захоплення Піщаного
ISW оцінив заяви РФ щодо просування в Куп’янську та захоплення Піщаного
18.10.2025, 07:48
Понад десять БпЛА вдарили по Чугуєву: майже всі мікрорайони міста знеструмлені
Понад десять БпЛА вдарили по Чугуєву: майже всі мікрорайони міста знеструмлені
17.10.2025, 22:44
За добу військові РФ атакували на Харківщині 25 разів – Генштаб ЗСУ
За добу військові РФ атакували на Харківщині 25 разів – Генштаб ЗСУ
18.10.2025, 08:20

Новини за темою:

17.10.2025
«Бачимо виклики»: додаткові пункти незламності збираються відкрити в Харкові
17.10.2025
Секрети безпеки Харкова: голос тривоги, поміч TLk і сценарії зими (інтерв’ю)
26.05.2025
У Харкові хочуть переривати трансляцію на телебаченні: навіщо, пояснили у ХМР
06.05.2025
Не лише “Барабашово”: в Харкові горить популярний розважальний комплекс


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Просили Левітана: хто є голосом тривоги в Харкові, розповіли в мерії», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2025 в 09:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голос, який повідомляє харків’янам про тип повітряної загрози після сирени, — це реальна людина, співробітниця ДСНС.".