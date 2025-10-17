«Бачимо виклики»: додаткові пункти незламності збираються відкрити в Харкові
У Харкові незабаром планують ухвалити рішення щодо збільшення кількості пунктів незламності, розповів в інтерв’ю МГ «Об’єктив» директор департаменту надзвичайних ситуацій міськради Богдан Гладких.
Він нагадав, що досі у місті їх було 77.
“У цьому році міським головою прийнято рішення про збільшення кількості пунктів незламності, – поінформував Гладких. – Буквально днями буде офіційно оголошено їхню додаткову кількість. Ми вже ведемо підготовчу роботу щодо забезпечення нових пунктів незламності. Ну і, звичайно, щодо укомплектування тих, що вже були в місті”.
Директор департаменту уточнив, що у минулі роки повномасштабної нових пунктів незламності напередодні холодів не відкривали.
«Це саме в цьому році, бо бачимо оперативну обстановку і ті виклики, які можливі для нас. Усі ці плани відпрацьовані. Збільшення кількості цих пунктів дасть можливість, щоб у мікрорайонах міста Харкова люди могли за необхідності скористатися послугами», — додав Гладких.
Він пояснив, що за забезпечення пунктів незламності департамент надзвичайних ситуацій відповідає спільно з департаментом освіти, адміністраціями районів та комунальними підприємствами. Вони перевіряють генератори, наявність паливно-мастильних матеріалів, буржуйок та засобів першої потреби.
«Усе це місто забезпечує. У цьому нам допомагає соціально відповідальний бізнес і те, що ми з матеріального резерву міста виділяємо на ці всі речі”», — уточнив посадовець.
Дізнатися, де знаходиться найближчий пункт незламності, харків’яни можуть на сайті “Геопортал Харкова” або у додатку “Дія”.
“Враховуючи те, що в нас днями буде комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де буде затверджений додатковий список пунктів незламності, ця інформація оперативна буде оновлена… Щодо графіка функціонування – у разі настання надзвичайної ситуації протягом двох годин пункти незламності відкриваються і працюють до завершення такої надзвичайної ситуації, тобто в цілодобовому режимі”, – додав Гладких.
