У Харкові хочуть збільшити кількість мобільних пунктів “Незламності”

Суспільство 11:50   17.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про те, що у Харкові планують переобладнати кілька автобусів, повідомив мер Ігор Терехов.

Ініціативу міський голова анонсував на зустрічі в межах роботи Асоціації прифронтових міст та громад.

У грудні 2024 року запрацював перший автобус швидкого реагування. Там могли отримати допомогу люди, які постраждали від російських обстрілів.

“Ми плануємо оснастити ще кілька автобусів, щоб у разі блекауту або масованих обстрілів вони могли працювати як мобільні пункти незламності. Там можна буде зігрітися, підзарядити телефони, отримати допомогу та гарячі напої”, – сказав Терехов.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна