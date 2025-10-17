У Харкові хочуть збільшити кількість мобільних пунктів “Незламності”
Про те, що у Харкові планують переобладнати кілька автобусів, повідомив мер Ігор Терехов.
Ініціативу міський голова анонсував на зустрічі в межах роботи Асоціації прифронтових міст та громад.
У грудні 2024 року запрацював перший автобус швидкого реагування. Там могли отримати допомогу люди, які постраждали від російських обстрілів.
“Ми плануємо оснастити ще кілька автобусів, щоб у разі блекауту або масованих обстрілів вони могли працювати як мобільні пункти незламності. Там можна буде зігрітися, підзарядити телефони, отримати допомогу та гарячі напої”, – сказав Терехов.
