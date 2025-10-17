Live
  • Пт 17.10.2025
У Холодногірському районі – новий керівник, хто – повідомив Терехов

Суспільство 09:47   17.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Холодногірському районі – новий керівник, хто – повідомив Терехов

Мер Ігор Терехов повідомив, хто очолюватиме адміністрацію Холодногірського району Харкова.

Новою керівницею стала Аліна Титова – раніше вона була заступницею голови адміністрації з питань житлово-комунального господарства.

До цього понад три роки адміністрацію Холодногірського району очолювала дочка голови Новобаварського району Тетяни Цибульник – Неллі Цибульник. Наразі ж чиновниця стала заступницею міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, замінивши Світлану Горбунову-Рубан.

По Холодногірському району ворог не раз завдавав ударів. Тут є зруйновані будинки, інфраструктура, але завдяки злагодженій роботі райадміністрації люди завжди отримували допомогу й підтримку. Я щиро дякую Неллі Цибульник за її відданість і системну роботу. А Аліні Титовій бажаю успіхів на новій посаді. Район має жити, розвиватися і залишатися сильною частиною великого Харкова. Упевнений, що саме так і буде”, – сказав Терехов.

Нагадаємо, заступниця Харківського міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан залишила посаду у зв’язку з виходом на пенсію. Про це повідомили у пресслужбі міськради 16 жовтня.

Читайте також: Терехов знову заговорив про продовження будівництва метро у Харкові

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна