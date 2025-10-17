У Холодногірському районі – новий керівник, хто – повідомив Терехов
Мер Ігор Терехов повідомив, хто очолюватиме адміністрацію Холодногірського району Харкова.
Новою керівницею стала Аліна Титова – раніше вона була заступницею голови адміністрації з питань житлово-комунального господарства.
До цього понад три роки адміністрацію Холодногірського району очолювала дочка голови Новобаварського району Тетяни Цибульник – Неллі Цибульник. Наразі ж чиновниця стала заступницею міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, замінивши Світлану Горбунову-Рубан.
“По Холодногірському району ворог не раз завдавав ударів. Тут є зруйновані будинки, інфраструктура, але завдяки злагодженій роботі райадміністрації люди завжди отримували допомогу й підтримку. Я щиро дякую Неллі Цибульник за її відданість і системну роботу. А Аліні Титовій бажаю успіхів на новій посаді. Район має жити, розвиватися і залишатися сильною частиною великого Харкова. Упевнений, що саме так і буде”, – сказав Терехов.
Нагадаємо, заступниця Харківського міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан залишила посаду у зв’язку з виходом на пенсію. Про це повідомили у пресслужбі міськради 16 жовтня.
