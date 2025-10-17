В Холодногорском районе – новый руководитель, кто – сообщил Терехов
Мэр Игорь Терехов сообщил, кто будет возглавлять администрацию Холодногорского района Харькова.
Новой руководительницей стала Алина Титова – ранее она была заместительницей главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
До этого более трех лет администрацию Холодногорского района возглавляла дочь главы Новобаварского района Татьяны Цибульник – Нелли Цибульник. Теперь же чиновница стала заместительницей городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения, заменив Светлану Горбунову-Рубан.
«Холодногорский район всегда был важен для города, как и все другие районы. Именно здесь не раз были удары врага, есть разрушенные дома, инфраструктура, но благодаря слаженной работе райадминистрации люди всегда получали помощь и поддержку. Я искренне благодарю Нелли Цибульник за ее преданность, выдержку и системную работу. А Алине Титовой желаю успехов на новой должности, энергии, решимости и командного взаимодействия. Район должен жить, развиваться и оставаться сильной частью большого Харькова. Уверен, что именно так и будет», – сказал Терехов.
Напомним, заместительница Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан покинула должность в связи с уходом на пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета 16 октября.
