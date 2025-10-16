«Были примером человечности». Многолетняя заместитель Терехова ушла на пенсию
Заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан покинула должность в связи с выходом на пенсию.
Мэр Харькова Игорь Терехов, горсовет и исполком выразили благодарность Горбуновой-Рубан.
«В течение не одного десятка лет Вы были примером ответственности, порядочности и человечности, отдавая все силы развитию социальной сферы города и помощи тем, кто больше ее нуждался, — пожилым людям, детям, военным, людям с особыми потребностями, переселенцам», — говорится в обращении.
В мэрии напомнили, что Горбунова-Рубан стоял у истоков многих важных городских программ.
«От обеспечения должного уровня медицинской помощи и социальной защиты до организации гуманитарной поддержки во время войны. В самые сложные периоды проявляли стойкость, сочувствие и умение объединять людей вокруг добрых дел. Благодаря вашей постоянной работе Харьков постоянно доказывал, что забота о человеке — главная ценность города. Светлана Александровна, спасибо за годы служения на благо харьковчан, за отзывчивость, преданность и вклад в развитие города Харькова! Желаем крепкого здоровья, душевного спокойствия, вдохновения и новых свершений во всех начинаниях», — пожелали в горсовете.
Отметим, Светлану Горбунову-Рубан назначили заместителем Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения в 2010-м году. Она имеет звание «Заслуженный работник социальной сферы Украины» и «Почетный гражданин города Харькова». В 2020-м ее избрали депутатом горсовета от партии «Блок Кернеса – Успешный Харьков».
