Харьков становится городом переселенцев и пожилых людей: что говорят в мэрии

Об изменениях в громаде, которые переживает Харьков из-за российского полномасштабного вторжения, рассказала вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан.

«В Харькове проживают 200 тысяч 516 человек, имеющих статус внутренне перемещенных лиц. Среди них 27 тысяч детей, проживающих в семьях внутренне перемещенных лиц. Около 6000 проживают в местах компактного проживания – это общежития. Все общежития вузов полностью отдают этим людям. Они полностью сопровождаются социальными службами, медиками, юристами – всеми, кто может оказать какую-либо консультативную или физическую или социальную помощь тем, кто проживает в этих общежитиях», — рассказала Горбунова-Рубан на встрече из серии дискуссий «К чему готовятся большие города Украины», организованной командой NV.

Также она подтвердила наблюдения, которые озвучил харьковский писатель Сергей Жадан, — город «постарел».

«В начале войны город покинуло большое количество людей. И сложилось таким образом, что уехало много молодых людей, людей среднего возраста, и осталось большое количество пожилых людей», — отметила вице-мэр.

При этом она подчеркнула: пожилые люди, которые остались в Харькове, в первые месяцы российского вторжения, как правило, не знали, куда обращаться за помощью. Ведь они привыкли жить в семьях и рассчитывать на помощь близких. У многих не было контактов социальных служб. Существенную помощь в этой ситуации оказали волонтеры. Также работники соцслужб начали искать таких одиноких пожилых людей.

«Мы вместе с нашими социальными службами весь март и весь апрель (2022 года — Ред.) делали то, что мы обходили многоэтажки. Мы звонили в двери, мы стучали в двери. И проблема еще была в том, что в многоэтажках были такие подъезды, где осталась одна семья, одна семья или одна квартира только была с людьми, остальные пустовали. И никого даже спросить было нельзя, сколько вас здесь, кто здесь, куда можно пойти. Мы шли так от двери к двери — звонили, стучали. И если с той стороны кто-то отзывался — это был человек, или это была собака, или кошка — мы делали все, чтобы открыть эту дверь. Это у нас ГСЧС, это полиция, мы открывали, акты делали, чтобы открыть эту дверь, потом опечатывали – не опечатывали… Как было, так было. Что тут же говорить. Тех, кого мы смогли забрать из этих условий, мы всех забрали», — отметила заместитель городского головы Харькова.

По ее данным, количество людей, которых опекают социальные службы, в Харькове возросло вдвое. При этом количество социальных работников сократилось, ведь часть из них также выехала из города.