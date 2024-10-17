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Удар КАБа по перекрестку в Харькове убивает 20 — 60 мелких предприятий — Чумак

Харьков 11:22   17.10.2024
Оксана Горун
Удар КАБа по перекрестку в Харькове убивает 20 — 60 мелких предприятий — Чумак

Как российские бомбардировки уничтожают бизнес в Харькове, рассказал президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

«Любой «прилет» – это уничтожение бизнеса. Если вы возьмете любое место прилета КАБа – на любом перекрестке умирает от 20 до 60 маленьких предприятий: кафе, кофейни, барбершопы, парикмахерские, центры красоты – все, что было там, маленькие магазины и прочее. И проблема в том, что, к сожалению, у нас отсутствуют какие-либо государственные программы, которые компенсируют восстановление. Если тебе прилетает, ты восстанавливаешься сам. Восстановление маленького магазинчика или кофейни – это 3-5 тысяч примерно долларов, если побольше – это 10 тысяч и больше. Где же взять эти деньги? Либо они у тебя есть, либо, если тебе повезет, ты возьмешь гранат на восстановление. Кредиты тебе не дадут, потому что вы находитесь в красной зоне. И это именно те условия, в которых мы работаем», — поделился Чумак на встрече в Харькове из серии дискуссий «К чему готовятся большие города Украины», организованной командой NV, сообщает корреспондент МГ «Объектив».

При этом Чумак отметил качественную и оперативную работу коммунальных служб города, которые буквально за считанные часы (максимум — дни) наводят порядок в местах «прилетов».

«Бизнес не может работать, если у него нет подъезда, если у него нет воды, канализации, отопления, электричества, мостов. Без этого мы не можем работать. Нам нужно доставлять товары, привозить сырье для того, чтобы производить товары. И это очень важно», — пояснил президент Ассоциации частных работодателей.

Ежесуточно по Харькову и области бьют от 30 до 50 КАБов, заявил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

«Большинство этих ударов приходится на Север и Восток (области — Ред.) Чрезвычайно сложная ситуация.  Это Липецкая, Волчанская громады. Это фактически от Золочева и по часовой стрелке – до Боровой. Это Купянское направление, это Боровское направление, это громады, где проходит эвакуация гражданского населения», — отметил Иванов.

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При этом, по данным ХОВА, в Харьковской области сохраняется позитивная динамика открытия различных видов бизнеса.

«Как это ни странно, но у нас сейчас открытых субъектов хозяйствования больше, чем закрытых. За этот год, с начала года, открыто более 18 тысяч субъектов, закрыто 12 (тысяч). Конечно, больше половины перепадает на ФЛП – это малый и средний бизнес», — привел данные заместитель начальника ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 11:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как российские бомбардировки уничтожают бизнес в Харькове, рассказал президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак".