Удар КАБу по перехрестю в Харкові вбиває 20 – 60 малих підприємств – Чумак

Як російські бомбардування знищують бізнес у Харкові, розповів президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак.

“Будь-який приліт – це знищення бізнесу. Якщо ви візьмете будь-яке місце прильоту КАБу – на будь-якому перехресті помирає від 20 до 60 маленьких підприємств: кафе, кав’ярні, барбершопи, перукарні, центри краси – все, що було там, маленькі магазини й таке інше. І проблема в тому, що, на жаль, у нас відсутні будь-які державні програми, які компенсують це відновлення. Якщо тобі прилітає, ти відновлюєшся сам. Відновлення маленького магазинчика чи кав’ярні – це 3-5 тисяч приблизно доларів, якщо трохи більше – це 10 тисяч і більше. Де взяти ці гроші? Або вони в тебе є, або, якщо тобі пощастить, ти візьмеш гранат на відновлення. Кредити тобі не дадуть, тому що ви знаходитеся в червоній зоні. І це саме те умови, в яких ми працюємо“, – поділився Чумак на зустрічі в Харкові із серії дискусій “До чого готуються великі міста України”, яку організувала команда NV, повідомляє кореспондент МГ “Об’єктив”.

При цьому Чумак відзначив якісну та оперативну роботу комунальних служб міста, які буквально за лічені години (максимум – дні) наводять лад у місцях “прильотів”.

“Бізнес не може працювати, якщо в нього немає під’їзду, якщо в нього немає води, каналізації, опалення, електрики, мостів. Без цього ми не можемо працювати. Нам треба доставляти товари, привозити сировину для того, щоб виробляти товари. І це дуже важливо“, – пояснив президент Асоціації приватних роботодавців.

Щодобово по Харкову та області б’ють від 30 до 50 КАБів, заявив заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

“Більшість цих ударів припадає на Північ і Схід (області – Ред.). Надзвичайно складна ситуація. Це Липецька, Вовчанська громади. Це фактично від Золочева і за годинниковою стрілкою – до Борової. Це Куп’янський напрямок, це Борівський напрямок, це громади, де проходить евакуація цивільного населення”, – зазначив Іванов.

При цьому, за даними ХОВА, на Харківщині зберігається позитивна динаміка відкриття різних видів бізнесу.

“Як це не дивно, але ми маємо зараз відкритих суб’єктів господарювання більше, ніж закритих. За цей рік, від початку року, відкрито понад 18 тисяч суб’єктів господарювання, зачинено 12 (тисяч). Звісно, більш ніж половина припадає на ФОПи – це малий і середній бізнес”, – навів дані заступник начальника ХОВА.