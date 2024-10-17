Підняття податків 2024: у Харкові вимагають інших умов, ніж для Закарпаття

У Харкові бізнес та керівництво ХОВА заявили: регіон потребує особливого підходу. А економіку прифронтової області не можна порівнювати з умовно мирним Заходом країни.

Питання підняття податків обговорили на зустрічі в Харкові з серії дискусій “До чого готуються великі міста України”, яку організувала команда NV. Про це повідомляє кореспондент МГ “Об’єктив”.

“Найбільш несправедлива річ – це рівні правила для нерівних, – заявив президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак. – І ми постійно про це говоримо на всіх рівнях. У першу чергу, на центральному. Про те, що не можна одні й ті ж самі підходи застосовувати до Закарпаття, до Буковеля й до Харкова. Підняття податків для всіх цих регіонів, на жаль, впливає по-різному. Бо, вибачте, при всій повазі до Буковеля, там війни ніколи не було. У нас додаткові витрати на забезпечення безпеки”.

Чумак зазначив: у питаннях оподаткування Харкову потрібні спеціальні умови.

“Ми не боїмося цього говорити. Якщо там півтора року тому нам казали, це економічний сепаратизм (мені прямо казали). Ні, вибачте, в нас інші умови, ми про це говоримо”, – наголосив Чумак.

При цьому він зазначив: харків’янам не треба пояснювати, навіщо підвищують податки. Адже фронт поруч, бізнес постійно на зв’язку із захисниками України та надає необхідну допомогу.

“Окрема історія, назву це слово, “ретроспективне підвищення податків”. Мені воно не подобається, тому що це дуже схоже на “хлопки, прильоти, задимлєнія”. І це заднім числом, це так є. І знову ж таки, харківський бізнес це буде відчувати дуже болісно, тому що в нас особливі проблеми. Підвищення податків… Ми завжди на рівні профільних комітетів кажемо: нам не потрібно пояснювати, навіщо це робиться. У нас 19 км до фронту, і хлопці кожен день – он, завтра приїдуть, ми допомагаємо їм міняти колеса. Ми розуміємо, наскільки це потрібно. Але треба підходити диверсифіковано до різних умов роботи, до різного бізнесу. Це по-перше. По-друге, ми продовжуємо працювати щодо спеціальних умов. Повинні бути спеціальні економічні умови, і це потрібно не після перемоги, а для перемоги. Для того, щоб бізнес залишався тут, працював і створював економічну стійкість. Саме це дає можливість продовжувати забезпечувати Харкову функцію фортеці, яка буде боронити всю Україну, буде працювати та продовжувати розвиватися в тих умовах, які є”, – сказав президент Асоціації приватних роботодавців.

Ситуацію прокоментував заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

“Нагадаю, що наразі ми маємо? Ми маємо два законотворчих акти, які надають преференції нашому бізнесу. Це постанова Кабінету міністрів 425, згідно з якою місто Харків (і ми за це дякуємо йому) перше проголосувало за звільнення по нерухомості та по землі, для свого бізнесу від податків. Дійсно, місто було першим… До цього доєдналися понад два десятки громад нашої області територіальних. Цей процес триває, і дійсно, там є проблематика щодо повернення відшкодування державою в громади цих коштів, які вони виділили на компенсацію, фактично, недоотриманих податків від бізнесу. Це наша спільна робота, я дякую відповідно громадським організаціям, народним депутатам, обласній раді, безумовно. Це не один місяць дискусій, прохань і, фактично, донесення позицій нашого регіону – вони привели до такого результату. Друга історія – це маємо закон 3050, він працює вже понад рік. Там ми говоримо про сільськогосподарську землю, це закон окремо для аграріїв. Аграрії, які в нас постраждали, заміновані та деокуповані, вони можуть подати таку заявку та не платити податок на землю. Понад 400 підприємств таку змогу вже отримали. Щодо подальших преференцій (щодо підвищення, щодо того, що буде відбуватись далі), безумовно, ми говорили та будемо говорити, я думаю, на всіх рівнях – і народні депутати, які представляють наш регіон, ми, обласна військова адміністрація, міськрада, облрада, будемо казати на рівні Уряду про те, що Харків потребував і потребує окремого підходу, безумовно, як прифронтовий регіон. Не можна порівнювати економіку й життя тут із Закарпаттям чи Львовом, при всій повазі. Це так і є, і ми будемо працювати наразі та надалі щодо отримання додаткових преференцій для нашого бізнесу, безумовно“, – пообіцяв Іванов.