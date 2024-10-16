Економічне бронювання дозволяє зробити мобілізацію прогнозованою – Чумак

Економічне бронювання допоможе уникнути низки виробничих і економічних проблем, заявив президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак на зустрічі з серії дискусій, які організувала команда NV, щоб з’ясувати, чим живуть та до чого готуються великі міста України.

«Економічне бронювання вирішує непрогнозованість для роботодавців. По-перше, тому що сьогодні, якщо робітник вранці не прийшов на роботу, у роботодавця можуть зупинитися деякі процеси. І він повинен знати, що людина, яка отримала повістку, має деякий час, щоб передати свої функції комусь іншому. Для того, щоб найти для неї заміну. А коли у нас відбувається це не прогнозовано, бізнес страждає», – пояснив Чумак.

По-друге, економічне бронювання дозволяє роботодавцю регулювати, хто йому потрібен і платити за це гроші державі, наголошує президент Асоціації приватних роботодавців.

«Якщо порівнювати нас і агресора, у нас обмеженість ресурсів. Усіх: і людських, і економічних, і грошей, і податків. Тому нам дуже важливо постійно бути у балансі. У балансі обороноздатності, у балансі економічної спроможності наповнювати бюджет, який буде фінансувати армію», – наголосив Чумак.

Наразі закон про мобілізацію, який прийняли, переклав просто додаткові зобов’язання на роботодавця. Роботодавець повинен вести облік військовозобов’язаним, інакше отримає штраф за порушення цих умов у розмірі 60 тисяч. Але попри все це хлопці, які на фронті, кажуть, що питання мобілізації не вирішено, зазначив Чумак.