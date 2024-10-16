Економічне бронювання дозволяє зробити мобілізацію прогнозованою – Чумак
Економічне бронювання допоможе уникнути низки виробничих і економічних проблем, заявив президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак на зустрічі з серії дискусій, які організувала команда NV, щоб з’ясувати, чим живуть та до чого готуються великі міста України.
«Економічне бронювання вирішує непрогнозованість для роботодавців. По-перше, тому що сьогодні, якщо робітник вранці не прийшов на роботу, у роботодавця можуть зупинитися деякі процеси. І він повинен знати, що людина, яка отримала повістку, має деякий час, щоб передати свої функції комусь іншому. Для того, щоб найти для неї заміну. А коли у нас відбувається це не прогнозовано, бізнес страждає», – пояснив Чумак.
По-друге, економічне бронювання дозволяє роботодавцю регулювати, хто йому потрібен і платити за це гроші державі, наголошує президент Асоціації приватних роботодавців.
«Якщо порівнювати нас і агресора, у нас обмеженість ресурсів. Усіх: і людських, і економічних, і грошей, і податків. Тому нам дуже важливо постійно бути у балансі. У балансі обороноздатності, у балансі економічної спроможності наповнювати бюджет, який буде фінансувати армію», – наголосив Чумак.
Наразі закон про мобілізацію, який прийняли, переклав просто додаткові зобов’язання на роботодавця. Роботодавець повинен вести облік військовозобов’язаним, інакше отримає штраф за порушення цих умов у розмірі 60 тисяч. Але попри все це хлопці, які на фронті, кажуть, що питання мобілізації не вирішено, зазначив Чумак.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Александр Чумак, мобілізація, Харків, экономическое бронирование;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2024 в 22:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Економічне бронювання допоможе уникнути низки виробничих і економічних проблем, заявив президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак. ".