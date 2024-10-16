Экономическое бронирование позволит сделать мобилизацию прогнозируемой – Чумак
Экономическое бронирование поможет избежать ряда производственных и экономических проблем, заявил президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак на встрече из серии дискуссий, организованной командой NV, чтобы выяснить, чем живут и к чему готовятся крупные города Украины.
«Экономическое бронирование решает непрогнозируемость для работодателей. Во-первых, потому что сегодня, если рабочий утром не пришел на работу, у работодателя могут остановиться некоторые процессы. И он должен знать, что у человека, который получил повестку, есть некоторое время, чтобы передать свои функции кому-то другому. Для того чтобы найти для нее замену. А когда у нас происходит это не прогнозируемо, бизнес страдает», – объяснил Чумак.
Во-вторых, экономическое бронирование позволяет работодателю регулировать, кто ему нужен и платить за него деньги государству, отмечает президент Ассоциации частных работодателей.
«Если сравнивать нас и агрессора, у нас ограниченность ресурсов. Всех: и человеческих, и экономических, и средств, и налогов. Поэтому нам очень важно постоянно находиться в балансе. В балансе обороноспособности, в балансе экономической возможности наполнять бюджет, которая будет финансировать армию», — подчеркнул Чумак.
Закон о мобилизации, который приняли, перевел просто дополнительные обязательства на работодателя. Работодатель должен вести учет военнообязанным, в противном случае получит штраф за нарушение этих условий в размере 60 тысяч. Но при всем этом парни на фронте говорят, что вопрос мобилизации не решен, отметил Чумак.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Александр Чумак, мобилизация, Харьков, экономическое бронирование;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 22:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экономическое бронирование поможет избежать ряда производственных и экономических проблем, заявил президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак. ".