Поднятие налогов 2024: в Харькове требуют иных условий, чем для Закарпатья

В Харькове бизнес и руководство ХОВА заявили: регион нуждается в особом подходе. А экономику прифронтовой области нельзя сравнивать с условно мирным Западом страны.

Вопрос поднятия налогов обсудили на встрече в Харькове из серии дискуссий «К чему готовятся большие города Украины», организованной командой NV. Об этом сообщает корреспондент МГ «Объектив».

«Самая несправедливая вещь – это равные правила для неравных, — заявил президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак. — Мы постоянно об этом говорим на всех уровнях. В первую очередь, на центральном. О том, что нельзя одни и те же подходы применять в Закарпатье, в Буковеле и в Харькове. Поднятие налогов для всех этих регионов, к сожалению, влияет по-разному. Потому что, простите, при всем уважении к Буковелю, там войны никогда не было. У нас есть дополнительные затраты на обеспечение безопасности».

Чумак отметил: в вопросах налогообложения Харькову необходимы специальные условия.

«Мы не боимся этого говорить. Если полтора года назад нам говорили, это экономический сепаратизм (мне прямо говорили). Нет, у нас, простите, другие условия, мы об этом говорим», — подчеркнул Чумак.

При этом он отметил: харьковчанам не нужно объяснять, зачем повышают налоги. Ведь фронт рядом, бизнес постоянно на связи с защитниками Украины и оказывает необходимую помощь.

«Отдельная история, назову это слово, «ретроспективное повышение налогов». Мне оно не нравится, потому что это очень похоже на «хлопки, прилеты, задымления». И это задним числом. Это так и есть. И опять же, харьковский бизнес это будет ощущать очень болезненно, потому что у нас особые проблемы. Повышение налогов… Мы всегда на уровне профильных комитетов говорим: нам не нужно объяснять, зачем это делается. У нас 19 километров до фронта, и ребята каждый день – вон завтра приедут, мы помогаем им менять колеса. Мы понимаем, насколько это необходимо. Но нужно подходить диверсифицировано к разным условиям работы, к разному бизнесу. Это во-первых. Во-вторых, мы продолжаем работать по специальным условиям. Должны быть специальные экономические условия, и это нужно не после победы, а для победы. Для того чтобы бизнес оставался здесь, работал и создавал экономическую устойчивость. Именно это дает возможность продолжать обеспечивать функцию Харькова крепости, которая будет защищать всю Украину, будет работать и продолжать развиваться в тех условиях, которые есть», — сказал президент Ассоциации частных работодателей.

Ситуацию прокомментировал заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

«Напомню, что сейчас мы имеем? У нас есть два законотворческих акта, которые предоставляют преференции нашему бизнесу. Это постановление Кабинета министров 425, согласно которому город Харьков (и мы за это благодарим его) первый проголосовал за освобождение по недвижимости и по земле для своего бизнеса от налогов… К этому присоединились более двух десятков громад наших территориальных области. Этот процесс продолжается, и действительно, там есть проблематика возврата возмещения государством громадам этих средств, которые выделили на компенсацию фактически недополученных налогов от бизнеса. Это наша совместная работа, я благодарю общественные организации, народных депутатов, областной совет, безусловно. Это не один месяц дискуссий, просьб и фактически донесения позиций нашего региона, они привели к такому результату. Вторая история — это закон 3050. Он работает уже более года. Там мы говорим о сельскохозяйственной земле. Это закон отдельно для аграриев. Пострадавшие, заминированные и деоккупированные аграрии. Они могут подать такую ​​заявку, соответственно, не платить налог на землю. Более 400 предприятий такую ​​возможность уже получили. Что касается дальнейших преференций (о повышении, о том, что будет происходить дальше) — безусловно, мы говорили и будем говорить, я думаю, на всех уровнях, и народные депутаты, которые представляют наш регион, мы, областная военная администрация, горсовет, облсовет… Будем говорить на уровне Правительства, о том, что Харьков нуждался и нуждается в отдельном подходе, безусловно, как прифронтовой регион. Нельзя сравнивать экономику и жизнь здесь с Закарпатьем или Львовом, при всем уважении. Это так и есть. И мы будем работать и в дальнейшем, по получению дополнительных преференций для нашего бизнеса, безусловно», — пообещал Иванов.