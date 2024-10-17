Харьков — нарушенный муравейник: Жадан про аналогию с 1919-м, шанс и любовь

«В нем все не так», — кратко характеризует современный Харьков в сравнении с довоенным писатель Сергей Жадан. При этом считает, что город может стать примером для всего приграничья.

«Во многом город нарушен. Это какой-то большой муравейник, в который вступила нога зайки, и муравейник пытается как-то восстановить свою жизнедеятельность. Но ему нужно время для того, чтобы возобновить работу всех структур, всех служб», — образно охарактеризовал ситуацию в Харькове Жадан на встрече из серии дискуссий «К чему готовятся большие города Украины», организованной командой NV.

Писатель отметил, что на распространенный вопрос, как изменился Харьков, он отмечает, что в городе теперь все не так.

«Значительно больший процент старших людей по сравнению с молодыми. Город очень повзрослел. Отсюда массово уехала молодежь, уехали дети, уехали студенты. Как бы нам ни хотелось, это уже не будет город студентов. Это не будет город 20 университетов. Понятно, что хочется оптимистично сказать, что война завершится — все восстановится, но понятно, что система образования здесь будет иной. Это не значит, что ее не будет. Очевидно, она будет, но будут какие-то трансформации. Отсюда уехал бизнес, и это тоже, к большому сожалению, наша реальность. И очевидно, что далеко не весь бизнес сюда вернется», — привел примеры Жадан.

При этом он отметил, что в истории Харькова подобная «встряска» далеко не первая.

«В истории Харькова – это не первый такой момент, переломный момент, когда город находился буквально в водовороте истории. Здесь можно вспомнить и появление нашего университета в начале XIX века, ставшего огромным просто катализатором жизни. Вслед за университетом пришла экономика, пришла другая политическая жизнь, появилось образование и, соответственно, это стал совсем другой город очень быстро. Что-то похожее было в 1919 году, когда сюда перенесли красное правительство и, соответственно, город получил статус столичного. Здесь тоже было нарушено все в социальном плане, и город фактически взял на себя функции, к которым был не готов. Утрата столичного статуса в 1934 году – это тоже один из таких ключевых моментов, когда город фактически снова был нарушен. Сейчас мы тоже нечто подобное переживаем. С историей можно взаимодействовать по-разному, история может пугать, история может травмировать, а еще у нее можно чему-нибудь учиться. Мне кажется, что для Харькова это огромный шанс. Я понимаю, что это звучит немного, возможно, цинично, в условиях войны. Но либо мы вынесем из этой истории какие-нибудь разумные выводы и сможем перестроиться. Либо действительно это будет нарушенный муравейник на долгое время», — считает писатель.

По его мнению, неизменной проблемой Харькова останется близость к границе с РФ. Даже если горячая стадия войны завершится, вопросы безопасности останутся актуальными. И их решение потребует не только рытья подвалов и укрытий.

«Недостаточно просто зарыться под землю. Очевидно, что следует находить креативные, инновационные решения — и для экономики, и для социальной жизни, и для образования, и культуры тоже. Театр может стоять, но если не будет придумано, как он будет функционировать под угрозой обстрелов или под угрозой каких-либо терактов, если не будут продуманы эти программы, то, очевидно, такой театр лучше не запускать. Потому что понятно, что россияне ни перед чем не остановятся.Что для них все равно, что уничтожать. Все равно, по чему стрелять. Поэтому я думаю, что мы будем стоять перед таким вот вызовом потребности каких-то инновационных и очень креативных решений», — отметил Сергей Жадан.

Хотя сейчас «фронтирность» города действует против него, писатель считает, что в будущем это возможно перевернуть на пользу Харькову.

«Чтобы он превратился в хаб креативных решений и каких-то инновационных технологий, которые будут и в экономике, и в социальной жизни, в культурной жизни и в образовательной жизни. Тогда, я думаю, Харьков может стать принципом совершенно нового городского строительства. Это будет что-то новое в плане урбанистики. И мне кажется, это огромный вызов, но с ним можно справиться. И залогом того, что с этим справятся, думаю, может быть позиция самих харьковчан. Скажу сейчас такую, может быть, немного пафосную вещь. Но для меня вся история с Харьковом за последние два с половиной года – это история о большой любви. Только появлялась возможность — харьковчане возвращались сюда, оставляя где-то детей, оставляя пожилых родителей. Потому что они очень привязаны к этому городу. Харьков к себе привязывает, и харьковчане в этом смысле демонстрируют этот локальный патриотизм, который действительно является большим патриотизмом в целом для нашей страны. И, кажется, эта любовь, пожалуй, и станет залогом того, что здесь могут происходить очень интересные вещи, которые будут моделью для многих других городов, находящихся вдоль границы – и для Сум, и для Чернигова, и для Донбасса, и для Луганской области. Харьков с начала этой войны, то есть с 2014 года, превратился из областного центра в региональный центр. После оккупации Донецка, Луганска, так или иначе, Харьковская область стала таким определенным центром и для дончан, и для луганчан. Сегодня это только усилилось, потому что действительно сейчас Харьков сейчас является городом, который объединяет очень много разных энергий, очень много разных мнений, очень много разных инициатив. Вот мне кажется, из этого всего надо выйти с какой-то общей пользой и для города, и для страны в целом», — подытожил писатель.