«Есть такая проблема»: в Харькове более 200 тыс. переселенцев, мест уже мало
Сейчас в Харькове проживает 200 тысяч 615 переселенцев. В общежитиях уже слишком мало запасов мест, сообщила МГ «Объектив» вице-мер Светлана Горбунова-Рубан.
«Такой экстремальный запас, будем говорить, в тех общежитиях, в которых уже живут переселенцы. Когда люди эвакуируются из деоккупированных территорий, где военные активные действия, они едут прежде всего в Харьков. Есть такая проблема. Если раньше мы знали, что у нас есть тысяча мест в запасе, но только из Волчанска эвакуировались более 10 тысяч человек», — отметила Горбунова-Рубан.
Она также отметила, что как только эвакуированные люди получают статус ВПЛ, они сразу становятся харьковчанами, и пользуются всем, что есть в городе. Кроме того, вице-мер прокомментировала строительство социального жилья для переселенцев в городе.
«Было принято решение на сессии горсовета о строительстве соцжилья для переселенцев. Это жилье – три девятиэтажки, планировалось строить на том земельном участке, где расположен модульный городок. И в первую очередь, на это жилье стали люди, являвшиеся жителями этого городка. В феврале началась война, и за время войны мы ничего не строим. Поэтому когда будем строить социальное жилье — после войны», — объяснила Горбунова-Рубан.
Читайте также: Треть Харькова — пенсионеры: в мэрии ответили, как при этом город не стареет
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: впл, Горбунова-Рубан, жилье, места, общежития, переселенцы, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Есть такая проблема»: в Харькове более 200 тыс. переселенцев, мест уже мало»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 14:34;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас в Харькове проживает 200 тысяч 615 переселенцев. В общежитиях уже слишком мало запасов мест, сообщила МГ «Объектив» вице-мер Светлана Горбунова-Рубан.".