«Есть такая проблема»: в Харькове более 200 тыс. переселенцев, мест уже мало

Сейчас в Харькове проживает 200 тысяч 615 переселенцев. В общежитиях уже слишком мало запасов мест, сообщила МГ «Объектив» вице-мер Светлана Горбунова-Рубан.

«Такой экстремальный запас, будем говорить, в тех общежитиях, в которых уже живут переселенцы. Когда люди эвакуируются из деоккупированных территорий, где военные активные действия, они едут прежде всего в Харьков. Есть такая проблема. Если раньше мы знали, что у нас есть тысяча мест в запасе, но только из Волчанска эвакуировались более 10 тысяч человек», — отметила Горбунова-Рубан.

Она также отметила, что как только эвакуированные люди получают статус ВПЛ, они сразу становятся харьковчанами, и пользуются всем, что есть в городе. Кроме того, вице-мер прокомментировала строительство социального жилья для переселенцев в городе.

«Было принято решение на сессии горсовета о строительстве соцжилья для переселенцев. Это жилье – три девятиэтажки, планировалось строить на том земельном участке, где расположен модульный городок. И в первую очередь, на это жилье стали люди, являвшиеся жителями этого городка. В феврале началась война, и за время войны мы ничего не строим. Поэтому когда будем строить социальное жилье — после войны», — объяснила Горбунова-Рубан.