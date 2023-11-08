«Харьковводоканал» своевременно упорядочивает места разрытий (фото)

Бригады КП «Харьковводоканал» в октябре привели в порядок около 300 мест разрытий после устранения аварий на водопроводных сетях, рассказали в Харьковском горсовете.

Как сообщил 8 ноября заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжения» Николай Завада, неотъемлемой частью работы работников КП является своевременное приведение в порядок территорий, где проводились ремонтные мероприятия.

«После устранения повреждений обязательно выполняем обратную засыпку в комплексе с другими работами по благоустройству. В случаях, где необходимо асфальтирование, готовим участок в соответствии со всеми технологическими параметрами и передаем специалистам дорожных служб для дальнейшей работы», — рассказал Николай Завада.

Также он отметил, что в целях безопасности места проведения ремонтных работ всегда ограждаются и рядом устанавливаются предупреждающие знаки.

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