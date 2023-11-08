«Харьковводоканал» своевременно упорядочивает места разрытий (фото)
Бригады КП «Харьковводоканал» в октябре привели в порядок около 300 мест разрытий после устранения аварий на водопроводных сетях, рассказали в Харьковском горсовете.
Как сообщил 8 ноября заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжения» Николай Завада, неотъемлемой частью работы работников КП является своевременное приведение в порядок территорий, где проводились ремонтные мероприятия.
«После устранения повреждений обязательно выполняем обратную засыпку в комплексе с другими работами по благоустройству. В случаях, где необходимо асфальтирование, готовим участок в соответствии со всеми технологическими параметрами и передаем специалистам дорожных служб для дальнейшей работы», — рассказал Николай Завада.
Также он отметил, что в целях безопасности места проведения ремонтных работ всегда ограждаются и рядом устанавливаются предупреждающие знаки.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: міськрада, места, разрытия, ремонт, Харьков, Харьковводоканал;
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 14:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады КП «Харьковводоканал» в октябре привели в порядок около 300 мест разрытий после устранения аварий на водопроводных сетях, рассказали в Харьковском горсовете.".