Live
  • Вт 07.11.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.72

В Немышлянском районе устранили более 260 аварий на водоводах

Общество 15:15   07.11.2023
Виктория Яковенко
В Немышлянском районе устранили более 260 аварий на водоводах Фото: Харьковский горсовет

С начала года бригады КП «Харьковводоканал» ликвидировали 266 аварий на водопроводных сетях в Немышлянском районе.

Также они капитально отремонтировали 260 смотровых колодцев и привели в порядок 100 водоразборных колонок, рассказали в Харьковском горсовете.

Как сообщил сегодня, 7 ноября, начальник районной службы Павел Гладков, накануне ремонтники ликвидировали сложную аварию на водоводе диаметром 600 мм на улице Олимпийской.

«Этот трубопровод обеспечивает водой большое количество харьковчан, поэтому работали без отключения водоснабжения и оперативно устранили повреждения. Параллельно занимались техническим обслуживанием пожарных гидрантов. Сегодня начали восстановительные работы на участках водоводов по проспекту Петра Григоренко», — сообщил он.

Читайте также: «Харьковводоканал» получил новое оборудование

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Завтра днем Харьковщину накроет ливень. Синоптики предупреждают об опасности
Завтра днем Харьковщину накроет ливень. Синоптики предупреждают об опасности
07.11.2023, 14:39
«Россия, Богом поцелованная» – экс-кандидат в мэры Харькова получил подозрение
«Россия, Богом поцелованная» – экс-кандидат в мэры Харькова получил подозрение
07.11.2023, 12:47
45 суток в карцере: директора школы на Харьковщине сдали врагу учителя
45 суток в карцере: директора школы на Харьковщине сдали врагу учителя
07.11.2023, 08:45
Главные новости Харькова 7 ноября: задержан наводчик, эвакуация с Купянщины
Главные новости Харькова 7 ноября: задержан наводчик, эвакуация с Купянщины
07.11.2023, 12:53
В Харькове готовятся к Новому году: начали украшать станции метро (фото)
В Харькове готовятся к Новому году: начали украшать станции метро (фото)
07.11.2023, 09:07
В Песочине бешеный кот напал на человека. В поселке ввели карантин
В Песочине бешеный кот напал на человека. В поселке ввели карантин
07.11.2023, 15:54

Новости по теме:

16:32
«Харьковводоканал» переложил 15 километров водоводов
16:26
В Харькове устранили более 100 аварий на водоводах
15:13
В частном секторе Новобаварского района восстанавливают водоводы
15:19
В Харькове устранили 65 аварий на водоводах

Вы читали новость: «В Немышлянском районе устранили более 260 аварий на водоводах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 15:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала года бригады КП «Харьковводоканал» ликвидировали 266 аварий на водопроводных сетях в Немышлянском районе.".