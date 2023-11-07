В Немышлянском районе устранили более 260 аварий на водоводах
С начала года бригады КП «Харьковводоканал» ликвидировали 266 аварий на водопроводных сетях в Немышлянском районе.
Также они капитально отремонтировали 260 смотровых колодцев и привели в порядок 100 водоразборных колонок, рассказали в Харьковском горсовете.
Как сообщил сегодня, 7 ноября, начальник районной службы Павел Гладков, накануне ремонтники ликвидировали сложную аварию на водоводе диаметром 600 мм на улице Олимпийской.
«Этот трубопровод обеспечивает водой большое количество харьковчан, поэтому работали без отключения водоснабжения и оперативно устранили повреждения. Параллельно занимались техническим обслуживанием пожарных гидрантов. Сегодня начали восстановительные работы на участках водоводов по проспекту Петра Григоренко», — сообщил он.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водоводы, Немышлянский, район, ремонт, Харьков, Харьковводоканал;
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 15:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала года бригады КП «Харьковводоканал» ликвидировали 266 аварий на водопроводных сетях в Немышлянском районе.".