В Немышлянском районе устранили более 260 аварий на водоводах

С начала года бригады КП «Харьковводоканал» ликвидировали 266 аварий на водопроводных сетях в Немышлянском районе.

Также они капитально отремонтировали 260 смотровых колодцев и привели в порядок 100 водоразборных колонок, рассказали в Харьковском горсовете.

Как сообщил сегодня, 7 ноября, начальник районной службы Павел Гладков, накануне ремонтники ликвидировали сложную аварию на водоводе диаметром 600 мм на улице Олимпийской.

«Этот трубопровод обеспечивает водой большое количество харьковчан, поэтому работали без отключения водоснабжения и оперативно устранили повреждения. Параллельно занимались техническим обслуживанием пожарных гидрантов. Сегодня начали восстановительные работы на участках водоводов по проспекту Петра Григоренко», — сообщил он.