«Харьковводоканал» получил новое оборудование

ДП «Сименс Украина» при содействии благотворительного фонда «Юнайтед Юкрэйн» передало КП «Харьковводоканал» партию современных датчиков давления для установки на контрольных точках водопроводной сети города.

Главный инженер КП «Харьковводоканал» Владимир Паболков поблагодарил руководство дочернего предприятия за помощь.

«‎Из-за обстрелов часто выходят из строя датчики давления, которые играют большую роль в процессе водоснабжения. Поэтому такое оборудование нам очень нужно», — подчеркнули в КП.

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