«Харьковводоканал» получил новое оборудование
ДП «Сименс Украина» при содействии благотворительного фонда «Юнайтед Юкрэйн» передало КП «Харьковводоканал» партию современных датчиков давления для установки на контрольных точках водопроводной сети города.
Главный инженер КП «Харьковводоканал» Владимир Паболков поблагодарил руководство дочернего предприятия за помощь.
«Из-за обстрелов часто выходят из строя датчики давления, которые играют большую роль в процессе водоснабжения. Поэтому такое оборудование нам очень нужно», — подчеркнули в КП.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: водопроводная сеть, ДП «Сименс Украина», КП «Харьковводоканал», оборудование, помощь, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 16:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДП «Сименс Украина» при содействии благотворительного фонда «Юнайтед Юкрэйн» передало КП «Харьковводоканал» партию современных датчиков давления для установки на контрольных точках водопроводной сети города.".