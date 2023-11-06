Live
  • Пн 06.11.2023
    • Харьков
  •   +13°С
  • USD 36.17
  • EUR 38.73

«Харьковводоканал» получил новое оборудование

Общество 16:36   06.11.2023
Оксана Якушко
«Харьковводоканал» получил новое оборудование

ДП «Сименс Украина» при содействии благотворительного фонда «Юнайтед Юкрэйн» передало КП «Харьковводоканал» партию современных датчиков давления для установки на контрольных точках водопроводной сети города.

Главный инженер КП «Харьковводоканал» Владимир Паболков поблагодарил руководство дочернего предприятия за помощь.

«‎Из-за обстрелов часто выходят из строя датчики давления, которые играют большую роль в процессе водоснабжения. Поэтому такое оборудование нам очень нужно», — подчеркнули в КП.

Читайте также: В Харькове восстанавливают водоснабжение

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Главные новости Харькова 6 ноября: потеря НДФЛ военных и ситуация на фронте
Главные новости Харькова 6 ноября: потеря НДФЛ военных и ситуация на фронте
06.11.2023, 15:29
Полярное сияние над Украиной. Харьковский астроном объяснил причины (фото)
Полярное сияние над Украиной. Харьковский астроном объяснил причины (фото)
05.11.2023, 19:39
В городе на Харьковщине отключили отопление
В городе на Харьковщине отключили отопление
06.11.2023, 07:57
В Харькове предприятие экономило за счет мэрии и поплатилось 0,5 млн грн
В Харькове предприятие экономило за счет мэрии и поплатилось 0,5 млн грн
06.11.2023, 11:21
Задушил брата на глазах у матери: в Харькове убийцу посадили на 7 лет
Задушил брата на глазах у матери: в Харькове убийцу посадили на 7 лет
06.11.2023, 11:45
Более 1,5 тысячи человек заболели гриппом и ОРВИ в Харькове за неделю
Более 1,5 тысячи человек заболели гриппом и ОРВИ в Харькове за неделю
06.11.2023, 17:10

Новости по теме:

10:23
Жители семи районов Харькова остались без холодной воды (адреса)

Вы читали новость: ««Харьковводоканал» получил новое оборудование»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 16:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДП «Сименс Украина» при содействии благотворительного фонда «Юнайтед Юкрэйн» передало КП «Харьковводоканал» партию современных датчиков давления для установки на контрольных точках водопроводной сети города.".