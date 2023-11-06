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«Харківводоканал» отримав нове обладнання

Суспільство 16:36   06.11.2023
Оксана Якушко
«Харківводоканал» отримав нове обладнання

ДП «‎Сіменс Україна» за сприяння благодійного фонду «Юнайтед Юкрейн» передало КП «Харківводоканал» партію сучасних датчиків тиску для встановлення на контрольних точках водопровідної мережі міста.

Головний інженер КП «Харківводоканал» Володимир Паболков подякував керівництву дочірнього підприємства за допомогу.

«‎Внаслідок обстрілів часто виходять з ладу  датчики тиску, які відіграють велику роль у процесі водопостачання. Тому таке обладнання нам дуже потрібне», – підкреслили в КП.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 16:36;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДП «‎Сіменс Україна» за сприяння благодійного фонду «Юнайтед Юкрейн» передало КП «Харківводоканал» партію сучасних датчиків тиску для встановлення на контрольних точках водопровідної мережі міста.".